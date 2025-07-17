Посидим, помолчим: специальный трюк, который продлит жизнь вашего автомобиля на долгие годы

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Почему нельзя сразу заводить машину после включения зажигания
2:00
Авто

Среди владельцев старых автомобилей до сих пор жив совет: не спешить заводить мотор сразу после включения зажигания. Хотя современные авто справляются с мгновенным запуском, старые модели устроены иначе — и требуют небольшой паузы для корректной работы систем.

Женщина заводит автомобиль
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Женщина заводит автомобиль

Всё дело в топливном насосе

Главная причина — необходимость "прокачки" топлива. В большинстве бензиновых автомобилей с инжекторной системой (но ещё без непосредственного впрыска) после поворота ключа в положение "зажигание" слышно тихое жужжание — это включается топливный насос. Он должен создать нужное давление в системе, прежде чем мотор будет готов к запуску.

Если сразу повернуть ключ в режим "старт", двигатель может не получить достаточного объёма топлива. Результат — долгий запуск, перегрузка аккумулятора и стартера, а также ускоренный износ самого насоса.

Электроника тоже требует времени

Помимо работы топливной системы, несколько секунд необходимы и для загрузки электроники. Даже в старых машинах блоки управления проводят самодиагностику. Этот процесс отображается на приборной панели — контрольные лампы загораются, а затем гаснут по мере готовности систем.

Желательно дождаться, когда погаснут индикаторы, особенно на старых дизелях — в них прогрев свечей накаливания имеет решающее значение. Ранний запуск может привести к плохому воспламенению топлива и нестабильной работе мотора.

Простой трюк, который работает

Запомните: включили зажигание — подождите 2-3 секунды. Услышали, как замолк топливный насос? Лампочки на панели погасли? Всё - можно запускать двигатель. Эта простая привычка помогает не только сохранить ресурс техники, но и обеспечить более стабильный запуск.

Эта привычка из прошлого всё ещё приносит огромную пользу.

Уточнения

Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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