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Дизельные автомобили под угрозой: как новые законы ЕС испортят жизнь миллионам водителей

Евросоюз готовит новые ограничения для владельцев дизелей
3:39
Авто

В Европе может начаться настоящая "дизельная забастовка". Власти ЕС разрабатывают новый пакет ограничений, который затронет миллионы владельцев старых автомобилей, особенно дизельных машин без сажевых фильтров. Согласно последним директивам, автомобили старше 10 лет станут объектом более жёсткого контроля, особенно в контексте обязательных ежегодных технических осмотров.

Черный выхлоп
Фото: Designed by Freepik by toa55, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Черный выхлоп

Старые автомобили под подозрением

ЕС объясняет такую меру борьбой с аварийностью. По мнению Брюсселя, возраст транспортного средства напрямую влияет на надёжность и безопасность. Именно поэтому все автомобили в ЕС, независимо от страны, могут быть обязаны проходить техосмотр ежегодно. В настоящее время, к примеру, в Германии он проводится раз в два года, а в Болгарии — ежегодно.

Однако такая инициатива уже вызывает критику. Немецкие СМИ называют её чрезмерной и несправедливой по отношению к владельцам старых, но исправных автомобилей. Эксперты уверены, что ЕС просто перекладывает вину за рост числа аварий на возраст техники, не решая структурных проблем безопасности на дорогах.

Главная цель — дизель без DPF

Наибольшее возмущение у автовладельцев вызовет другое предложение — запрет на эксплуатацию дизельных машин без сажевых фильтров (DPF). Многие автомобили сходили с конвейера с установленным фильтром, но со временем он выходил из строя. Новая деталь может стоить до 3000 евро, и не каждый водитель готов к такой трате. Поэтому фильтры попросту снимаются.

Проблема в том, что миллионы дизельных авто по всей Европе уже давно ездят без этих фильтров. Установить, был ли фильтр демонтирован, крайне сложно — во время техосмотра это не проверяется, а разбирать выхлопную систему на месте невозможно. Таким образом, нарушение остаётся практически безнаказанным.

Новый техосмотр всё изменит

ЕС стремится изменить ситуацию. Если директива будет одобрена, автомобили без DPF попросту не смогут пройти техосмотр. Водителям придётся вернуть снятые фильтры, а это значит — потратить тысячи евро на восстановление системы. Альтернатива — полный запрет на использование автомобиля.

Современные сажевые фильтры рассчитаны на автоматическую регенерацию в процессе движения. Но при городской эксплуатации они засоряются быстрее, теряя эффективность уже к пробегу в 150 тысяч км. Именно тогда владельцы чаще всего и принимают решение о демонтаже.

Миллионы дизелей под угрозой

Согласно экспертным оценкам, в Европе насчитываются миллионы машин с удалёнными фильтрами, но точную цифру никто назвать не может. Новый закон в ЕС направлен на то, чтобы такие автомобили ушли с дорог, даже если они визуально в отличном состоянии. Механизмов контроля пока нет, но ожидается, что новые нормы техосмотра будут предусматривать более глубокую диагностику выхлопной системы.

Таким образом, по дорогам Европы ездят миллионы дизельных автомобилей без сажевого фильтра, и точное их количество установить невозможно. Технический осмотр не измеряет содержание частиц в выхлопных газах, поэтому единственный способ определить, есть ли в автомобиле такой фильтр, — это разобрать всю систему, что практически невозможно.

Уточнения

Ди́зельный дви́гатель (в просторечии — ди́зель) — поршневой двигатель внутреннего сгорания, работающий по принципу самовоспламенения распылённого топлива от воздействия разогретого при квазиадиабатном сжатии воздуха.

Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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