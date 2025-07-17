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Мелочь, которая выводит из себя: водители всё чаще жалуются на неудобную деталь интерьера

Почему неудобный подстаканник может разрушить ваше утро за рулём
2:21
Авто

Казалось бы, элементарная мелочь вроде подстаканника в автомобиле не должна вызывать негатива. Но именно этот элемент интерьера вызывает всё больше раздражения у водителей. Согласно данным JD Power, в 2025 году количество жалоб на неудобные подстаканники выросло на 12%.

Девушка в автомобиле
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Девушка в автомобиле

Почему это стало проблемой

Рост популярности многоразовых бутылок, термосов и нестандартных кофейных стаканов сделал привычные подстаканники неактуальными. Производители интерьеров попросту не успевают за изменениями в повседневных привычках пользователей. В результате владельцы машин сталкиваются с тем, что их любимая термокружка попросту не помещается в стандартное углубление между сиденьями.

Багажник по-прежнему важен

Параллельно с этим сохраняется и другой приоритет. Объём багажника по-прежнему остаётся решающим фактором при выборе нового авто. Как показал опрос Statista, 35% покупателей считают вместительность багажника одной из важнейших характеристик. Это и объясняет, почему в США доминируют внедорожники и пикапы — их доля на рынке приближается к 75%.

Новые решения: компромисс между удобством и эргономикой

Инженерам и дизайнерам приходится балансировать между стилем и практичностью. В некоторых новых кроссоверах появляются более глубокие подстаканники и даже резиновые коврики в багажнике, предотвращающие катание бутылок и предметов во время движения. Но этого пока недостаточно, чтобы удовлетворить всех.

Комфорт начинается с мелочей

Утро обычного водителя — это кофе в дороге и сумка в багажнике. Эти простые ритуалы формируют представление о комфорте. И даже если автомобиль надёжен, экономичен и технологичен, неудобный подстаканник может испортить общее впечатление от машины.

Одна деталь: в утренних пробках почти у каждого в машине есть чашка кофе, а в багажнике — сумка. Эти ежедневные ритуалы теперь формируют ожидания от салона. И даже если экономичность и безопасность важнее в рейтингах, неудобный подстаканник может испортить всё впечатление.

Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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