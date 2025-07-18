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Lucid прокачивает Air и Gravity: расширенные функции помощи водителю

Lucid Air и Gravity получают автономные функции вождения
3:06
Авто

Lucid Motors официально объявила о расширении функциональности систем помощи водителю в своих флагманских моделях Air и предстоящем внедорожнике Gravity.

Lucid Gravity
Фото: commons.wikimedia by Matti Blume is licensed under GNU Free Documentation License
Lucid Gravity

Среди главных новинок — технология вождения без помощи рук и автоматическая смена полосы движения. Эти функции станут доступны благодаря предстоящим обновлениям программного обеспечения.

Новая ступень развития систем ADAS (Advanced Driver Assistance Systems) делает автомобили Lucid ещё более привлекательными для покупателей, стремящихся к сочетанию премиального уровня комфорта и технологической продвинутости.

Одна из ключевых инноваций — возможность движения без участия рук, реализуемая в рамках пакета DreamDrive Pro. Технология предназначена для снижения усталости водителя и повышения безопасности в длительных поездках. Также внедряется функция автоматической смены полосы — важная особенность в условиях плотного трафика.

Сами функции давно присутствуют у конкурентов, включая Tesla, однако Lucid делает ставку на качество исполнения. Учитывая, что Air уже превосходит Model S по продажам, внедрение подобных функций укрепит позиции бренда в премиум-сегменте.

Новые функции будут внедрены через OTA-обновления. Для седана Air апдейт станет доступен уже 30 июля, а владельцы Gravity получат аналогичное обновление позже в 2025 году.

Платформа DreamDrive Pro, за дополнительную плату в $2500, включает в себя целый комплекс сенсоров и лидаров, обеспечивающих точную навигацию и безопасное вождение без помощи водителя. В будущем Lucid планирует наращивать функциональность DreamDrive за счёт регулярных обновлений, следуя стратегии постоянного цифрового совершенствования.

Седан Lucid Air продолжает привлекать внимание благодаря своим выдающимся техническим характеристикам. Даже базовая модель способна проехать 361 милю на одном заряде, а топовые версии устанавливают рекорды по дальности среди электромобилей.

Модель сочетает в себе быстрый разгон, просторный салон и технологическое оснащение, что делает её одним из наиболее сбалансированных решений в классе премиальных EV.

По итогам первой половины 2023 года Lucid продала 5094 седана Air, что значительно превышает показатели Porsche Taycan и Tesla Model S. Ожидается, что расширение ассистирующих функций станет дополнительным драйвером продаж в 2025 году.

Lucid не просто догоняет, но и обходит конкурентов за счёт сбалансированного подхода к производительности, дизайну и пользовательскому опыту. И теперь, с выходом обновлённого DreamDrive, производитель усиливает и свой технологический арсенал.

Уточнения

Lucid Group, Inc. — американский производитель электромобилей, созданный в 2007 году в Калифорнийском Ньюарке, наиболее известный седаном премиум-класса электромобилем Lucid Air.

Lucid Gravity — полноразмерный кроссовер производства Lucid. Производство ожидается в 2024 году, а продажи — в 2025 году.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
Куратор Игорь Моржаретто
*
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