Ford отзывает почти 700 000 кроссоверов Bronco Sport и Escape из-за угрозы возгорания

Владельцам Ford Bronco и Escape: как распознать опасность вовремя

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Американский автопроизводитель Ford объявил масштабный отзыв 694 271 автомобиля моделей Bronco Sport и Escape, произведённых в последние годы. Причина — высокий риск возгорания из-за трещин в топливных инжекторах.

Фото: Wikipedia by Elise240SX, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Ford Bronco

Проблема, которая изначально считалась локальной, приобрела системный характер и требует немедленного вмешательства, несмотря на то что только около 0,3% автомобилей подвержены дефекту.

Впервые потенциальная неисправность была рассмотрена внутренним комитетом Ford ещё в марте 2023 года. Тогда компания ограничилась обновлением программного обеспечения и установкой дренажной трубки, которая должна была отводить топливо при его утечке. Под отзыв тогда попали 42 000 автомобилей, и казалось, что вопрос решён. Однако ситуация вновь обострилась в 2024 году.

Национальное управление безопасностью дорожного движения США (NHTSA) в апреле текущего года инициировало собственное расследование. Регулятор пришёл к выводу, что ранее предложенные меры — обновление ПО и дренаж — не обеспечивают надлежащей защиты. Это привело к переоценке рисков и расширению масштаба отзыва.

Несмотря на масштаб проблемы, постоянного технического решения у производителя пока нет. Обновление программного обеспечения, которое должно было снижать мощность двигателя и отключать подачу топлива при обнаружении утечки, оказалось недостаточно эффективным. Это вызывает серьёзные вопросы к надёжности и скорости реакции автогиганта.

Что делать владельцам: признаки, на которые стоит обратить внимание

Ford настоятельно рекомендует владельцам Bronco Sport и Escape следить за предупреждающими сигналами на приборной панели и обращать внимание на запах топлива в салоне. Это может быть ранним признаком неисправности инжектора.

Пока не найдено надёжное техническое решение, водителям следует быть особенно внимательными: своевременное реагирование поможет предотвратить возгорание до появления дыма или пламени.

Уточнения

Ford Bronco — компактный внедорожник, выпускаемый американским производителем Ford в США.



Ford Escape — название на североамериканском и австралийском рынке двух различных кроссоверов, которые на европейском и российском рынках имеют другие названия.

