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Не успели отъехать от заправки — машина уже стучит: вот что вам действительно залили в бак

Автомеханики связывают перебои в работе двигателя с низким октановым числом топлива
5:32
Авто

Автомобилисты всё чаще жалуются: после очередной заправки мотор работает с перебоями, слышен звон или даже "стук". Виной тому может быть некачественное топливо. И главный показатель, за которым должен следить каждый водитель, — октановое число бензина. Именно оно определяет, насколько устойчиво топливо к самовоспламенению в цилиндрах. Несоответствие этому параметру способно нанести серьёзный вред двигателю.

заправка
Фото: Freepik by Designed by Freepik
заправка

Что такое октановое число и зачем его учитывать

Октановое число отражает способность бензина противостоять детонации — то есть неконтролируемому воспламенению смеси. Чем выше этот показатель, тем больше давление и температура, при которых топливо продолжает гореть стабильно и равномерно. Именно это позволяет мотору работать плавно и эффективно.

Для современных автомобилей производители указывают минимально допустимое значение октанового числа — например, АИ-92, АИ-95 или АИ-98. Заправка топливом с более низким показателем может вызвать детонацию, что приведёт к повреждению поршней, клапанов и других компонентов двигателя.

Почему бензин "не тянет": влияние качества

В последнее время водители нередко делятся тревожными историями — якобы даже на крупных сетевых АЗС бензин не соответствует заявленному стандарту. В интернете можно встретить фото с анализаторами топлива, жалобы на "стук", повышенный расход и потерю тяги.

Важно понимать: проверить октановое число в домашних условиях невозможно. Обычные портативные приборы не дают точных результатов, а потому основанные на них выводы часто ошибочны. Единственный способ установить параметры топлива — профессиональный лабораторный анализ.

Тем не менее, проблемы действительно бывают. К ним может привести неправильное хранение топлива, нарушение условий транспортировки или добавление дешёвых присадок, не выдерживающих температурных колебаний.

Как проявляется некачественное топливо

Первые признаки того, что бензин оказался не тем, что указано на колонке:

  • Появился металлический звон в моторе.
  • Упала мощность.
  • Машина хуже разгоняется.
  • Расход топлива заметно вырос.
  • Двигатель работает нестабильно.

Если отмечаете такие симптомы сразу после заправки — велик риск, что топливо не соответствует заявленным характеристикам. В таком случае имеет смысл долить октан-корректор, а лучше — слить оставшийся бензин и заправиться на другой АЗС.

Почему даже хороший бензин может стать плохим

Даже качественное топливо теряет свои свойства со временем. Главная причина — улетучивание присадок, особенно летом, при высокой температуре. Это происходит быстрее, если бензин хранится в негерметичной таре или в баке, который долго стоит под солнцем.

Многие автомобилисты не учитывают: октановое число не является "постоянной величиной". Через месяц простоя на жаре бензин может уже не соответствовать параметрам, при которых он был залит. Поэтому, если машина долго не использовалась, желательно долить в бак немного свежего топлива или использовать октан-корректор перед выездом.

Можно ли заправляться бензином с более высоким октановым числом?

В большинстве современных автомобилей допустим диапазон: если указано АИ-92, можно использовать АИ-95 или даже АИ-98. В некоторых случаях двигатель адаптируется к новому топливу, но ждать значительного прироста мощности не стоит. Зачастую разница в динамике будет едва заметной, а вот в стоимости — ощутимой.

Старые моторы, не рассчитанные на высокооктановое топливо, могут, наоборот, работать нестабильно или даже хуже при заправке "девяносто восьмым". Причина — особенности системы зажигания и настройки карбюратора.

Что говорят про октановое число в реальности

Интересный факт: на некоторых заправках октановое число бензина не занижено, а даже слегка завышено. Например, у топлива с маркировкой АИ-92 может быть реальный показатель 92,5. Это укладывается в допустимую погрешность и даже считается полезным — такая "подушка" снижает риск детонации в моторах с переменными нагрузками.

Однако это скорее исключение, чем правило. И надеяться на "запас прочности" не стоит. Лучше заправляться на проверенных АЗС, где отслеживаются параметры топлива на всех этапах — от хранения до отпускной колонки.

Заправляйтесь с расчётом на ближайшее время

Ещё одна важная рекомендация — не запасаться бензином "впрок". Лучше заправлять столько, сколько планируете израсходовать в ближайший месяц. Это особенно актуально летом: жара ускоряет процесс распада присадок, и даже качественное топливо в стоящем автомобиле может через пару недель стать источником проблем.

Если поездка планируется после долгой стоянки, лучше долить хотя бы 5-10 литров свежего бензина — так мотору будет легче адаптироваться, и риск детонации снизится.

Уточнения

Автомоби́льная запра́вочная ста́нция (АЗС, бензоколонка, автозаправка, заправка) — комплекс оборудования на придорожной территории, предназначенный для заправки топливом транспортных средств.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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