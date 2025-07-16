Toyota больше не король: японский потомок сбросил с трона создателя — вот новый лидер-гибрид

Lexus TX обошёл Toyota Highlander в рейтинге надёжности трёхрядных гибридов

5:04 Your browser does not support the audio element. Авто

Toyota давно считается эталоном надёжности, особенно в мире гибридов. Однако данные нового исследования J. D. Power показали, что в сегменте трёхрядных гибридных кроссоверов лидирует не она. В 2025 году лучшим признан Lexus TX — премиальный внедорожник, разработанный специально для американского рынка.

Фото: Toyota is licensed under Free More info Toyota Grand Highlander

Не Toyota, но всё равно японец

Хотя Lexus — дочерний бренд Toyota, победа модели TX в рейтинге над "материнскими" автомобилями выглядит как вызов устоявшейся иерархии. Этот гибрид построен с нуля, и сразу оказался в числе лидеров по качеству, обогнав не только Toyota Highlander, но и ряд популярных американских и корейских моделей.

81 балл за надёжность

Согласно рейтингу Vehicle Dependability Study 2025, который ежегодно публикует агентство J. D. Power, Lexus TX набрал 81 балл из 100 возможных за общее качество. В исследовании учитывается количество зарегистрированных проблем у владельцев за последние 12 месяцев, и именно здесь TX показал минимальные показатели отказов среди 7-местных гибридов.

Для сравнения: Highlander, прежний лидер в этом сегменте, уступил новинке несколько позиций, показав менее стабильную статистику по жалобам владельцев. Это говорит о том, что Toyota больше не безоговорочный чемпион по надёжности — даже в своей нише.

Технические характеристики

Под капотом Lexus TX — 2,4-литровый турбомотор, работающий в паре с гибридной установкой. Совокупная мощность — 366 лошадиных сил. В качестве трансмиссии используется 6-ступенчатый автомат ECT-i, а полный привод Direct4 входит в стандартную комплектацию.

С места до 100 км/ч кроссовер разгоняется за 6,1 секунды. Несмотря на внушительную массу, динамика осталась на уровне более лёгких SUV. При этом расход топлива в смешанном цикле составляет 8,7 литра на 100 км — неплохой результат для машины с тремя рядами сидений и постоянным полным приводом.

Упор на комфорт и простор

Lexus TX изначально проектировался для американской аудитории, и это заметно в деталях. Просторный салон, расширенные возможности мультимедийной системы, три ряда полноценных сидений, премиальная отделка и широкий набор стандартных функций делают его удобным для больших семей.

В США стартовая цена кроссовера составляет $57 000 — около 4,43 млн рублей по текущему курсу. В России модель также доступна, но только через параллельный импорт, и стоит уже от 9 млн рублей. Разница объясняется логистикой, пошлинами и отсутствием официальной локализации.

Кто остался позади

Среди ближайших конкурентов Lexus TX значатся такие модели, как Kia Telluride, Ford Explorer Hybrid, Honda Pilot и сам Toyota Highlander. Все они присутствуют в сегменте трёхрядных кроссоверов, но по количеству зарегистрированных проблем уступают TX.

Интересно, что даже Highlander, который традиционно считался надёжным выбором среди гибридов, на этот раз не попал в тройку лидеров. Это может указывать на то, что Lexus TX задал новый стандарт в плане качества сборки и инженерных решений.

Почему TX — не просто Highlander в дорогом костюме

Главное отличие Lexus TX — это не только уровень отделки и статус бренда. В отличие от Highlander, TX построен на новой платформе, которая оптимизирована под гибридную трансмиссию и обеспечивает более равномерное распределение веса.

Это улучшает управляемость, делает езду более плавной и снижает шум в салоне. К тому же, в TX по умолчанию установлены расширенные системы помощи водителю: адаптивный круиз-контроль, автоматическое экстренное торможение, удержание в полосе и другие опции, входящие в комплекс Lexus Safety System+.

Гибрид для тех, кто выбирает надолго

Lexus TX — это не просто модная новинка, а долгосрочная инвестиция. Высокие оценки в рейтингах, продуманная конструкция и низкий уровень жалоб со стороны владельцев делают его привлекательным выбором для тех, кто ищет надёжный гибрид на 7 мест.

Его успех — это не случайность, а результат целенаправленной стратегии Lexus на рынке США. Возможно, это начало нового этапа в истории гибридных кроссоверов, где привычный фаворит уступает дорогу более современному и адаптированному конкуренту — пусть и из той же семьи.

Уточнения

Toyota Motor Corporation — японская автомобилестроительная корпорация, также предоставляющая финансовые услуги и имеющая несколько дополнительных направлений в бизнесе.

