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Не бойтесь высоких оборотов: краткий стресс помогает двигателю работать дольше

Автомеханики рекомендуют периодически выводить мотор на высокие обороты
1:46
Авто

Осторожная езда — это хорошо. Но если постоянно двигаться в режиме "чуть больше холостого хода", можно навредить двигателю не меньше, чем регулярными перегазовками. Автомеханики предупреждают: излишняя щадящая манера езды сокращает ресурс мотора.

Вид из салона летом
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Вид из салона летом

Почему низкие обороты — не всегда благо

При оборотах до 2000 об/мин масляный насос может не создавать достаточного давления, особенно на прогретом двигателе. Это означает:

  • ухудшение смазки в критических зонах;

  • ускоренный износ вкладышей коленвала;

  • накопление нагара и загрязнений.

Такой режим эксплуатации особенно вреден для турбированных и современных малолитражных двигателей, где высокая точность сборки требует стабильной смазки.

Что советуют автомеханики

Полностью отказываться от плавной езды не нужно. Но иногда мотору нужен контролируемый стресс, чтобы:

  • нормализовать давление масла;

  • очистить каналы от нагара;

  • поддерживать работоспособность турбины (если есть).

Как правильно это делать:

  • раз в неделю выезжайте на трассу;

  • в течение 10-15 минут доводите обороты до 4000-5000 (в пределах допустимого);

  • не делайте это на холодном двигателе;

  • избегайте многократных резких перегазовок.

Что это даёт

Регулярный выход на высокие обороты:

  • улучшает отклик двигателя;

  • снижает расход топлива за счёт оптимизации сгорания;

  • облегчает запуск в холодную погоду;

  • очищает от отложений и восстанавливает рабочий ритм агрегата.

Этот метод не заменяет регулярное ТО, но дополняет заботу о моторе - особенно если вы привыкли ездить спокойно и короткими дистанциями.

Уточнения

Дви́гатель - устройство, преобразующее какой-либо вид энергии в механическую работу.

Автор Михаил Гаврилов
Михаил Гаврилов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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