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Стоп-линия без штрафа: на каком расстоянии реально нужно останавливаться перед ней

Водителям советуют останавливаться за 1 метр до разметки
1:46
Авто

На перекрёстке с разметкой многие водители начинают нервничать: а не слишком ли близко я подъехал к стоп-линии? Можно ли заехать на неё случайно? И если остановлюсь заранее — не создаст ли это помеху другим? Эти вопросы особенно актуальны с учётом всё более "всевидящих" дорожных камер.

Ауди А8 пересекает стоп-линию на светофоре
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Ауди А8 пересекает стоп-линию на светофоре

Что говорит закон о стоп-линии

Согласно ПДД, строгого расстояния до стоп-линии не установлено. Главное — не пересекать её. Стоп-линия обозначается:

  • знаком 6.16;

  • разметкой 1.12 на асфальте.

Она указывает точку, за которой нельзя останавливаться при запрещающем сигнале светофора или знаке STOP. Нарушение влечёт штраф в 500 рублей (статья 12.16 КоАП РФ).

Опасения водителей: остановка слишком рано

Некоторые автомобилисты, опасаясь штрафа, останавливаются за 1,5-2 метра до линии. Это не нарушает правила, но может создать неудобства:

  • машину могут объехать и встать перед вами;

  • на узких участках вы затрудняете движение позади;

  • возможна потеря обзорности светофора или пешеходного перехода.

Как действовать правильно

Чтобы избежать и штрафов, и недоразумений, достаточно соблюдать простые правила:

  • Останавливайтесь за 1 метр до стоп-линии - это безопасное и корректное расстояние.

  • Следите за положением переднего бампера - он не должен пересекать разметку.

  • При знаке STOP - остановка обязательна даже при отсутствии других машин.

  • Если вы первый на перекрёстке — не оставляйте пространства для объезда перед собой.

Уточнения

Стоп-линия - тип знака, используемый для информирования водителей о том, что они должны остановиться на перекрёстке или кольцевой развязке, контролируемой знаком остановки или дорожным знаком.

Автор Михаил Гаврилов
Михаил Гаврилов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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Водителям советуют останавливаться за 1 метр до разметки
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