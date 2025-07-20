Стоп-линия без штрафа: на каком расстоянии реально нужно останавливаться перед ней

На перекрёстке с разметкой многие водители начинают нервничать: а не слишком ли близко я подъехал к стоп-линии? Можно ли заехать на неё случайно? И если остановлюсь заранее — не создаст ли это помеху другим? Эти вопросы особенно актуальны с учётом всё более "всевидящих" дорожных камер.
Согласно ПДД, строгого расстояния до стоп-линии не установлено. Главное — не пересекать её. Стоп-линия обозначается:
знаком 6.16;
разметкой 1.12 на асфальте.
Она указывает точку, за которой нельзя останавливаться при запрещающем сигнале светофора или знаке STOP. Нарушение влечёт штраф в 500 рублей (статья 12.16 КоАП РФ).
Некоторые автомобилисты, опасаясь штрафа, останавливаются за 1,5-2 метра до линии. Это не нарушает правила, но может создать неудобства:
машину могут объехать и встать перед вами;
на узких участках вы затрудняете движение позади;
возможна потеря обзорности светофора или пешеходного перехода.
Чтобы избежать и штрафов, и недоразумений, достаточно соблюдать простые правила:
Останавливайтесь за 1 метр до стоп-линии - это безопасное и корректное расстояние.
Следите за положением переднего бампера - он не должен пересекать разметку.
При знаке STOP - остановка обязательна даже при отсутствии других машин.
Если вы первый на перекрёстке — не оставляйте пространства для объезда перед собой.
Стоп-линия - тип знака, используемый для информирования водителей о том, что они должны остановиться на перекрёстке или кольцевой развязке, контролируемой знаком остановки или дорожным знаком.
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