Утро после застолья может обернуться штрафом: сколько ждать, прежде чем сесть за руль

За вождение после застолья грозит штраф и лишение прав

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Праздники редко обходятся без алкоголя. Но если на следующий день предстоит сесть за руль, возникает резонный вопрос — через сколько времени можно ехать, чтобы не нарушить закон и не подвергнуть риску себя и других.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Сотрудник ГАИ

Что говорит закон

Согласно статье 12.8 КоАП РФ, допустимый уровень алкоголя в выдыхаемом воздухе не должен превышать 0,16 мг на литр. Превышение грозит:

штрафом в 30 000 рублей ;

лишением водительских прав до двух лет.

В повторных случаях речь может идти даже об уголовной ответственности.

Как подготовиться заранее

Чтобы снизить нагрузку на организм и ускорить восстановление, стоит заранее соблюдать несколько простых правил:

Плотно поесть за несколько часов до застолья - пища замедлит всасывание этанола.

Выпить немного воды перед началом - 2-3 стакана улучшат водный баланс.

Прогуляться или немного размяться - физическая активность запускает метаболизм.

В некоторых случаях — принять рюмку лёгкого алкоголя заранее (по согласованию с врачом) для активации ферментов, расщепляющих спирт.

Во время праздника

Чтобы минимизировать последствия:

пейте воду вместе с алкоголем — она разбавит спирт и поможет избежать обезвоживания;

избегайте жирной пищи как "защиты" — она замедляет опьянение, но не помогает вывести алкоголь;

не курите - сочетание алкоголя и никотина ухудшает восстановление и нагружает сердечно-сосудистую систему.

На утро после праздника

Даже если кажется, что всё прошло легко, дайте организму восстановиться. Лучше всего:

выспаться как следует — полноценный сон ускоряет детоксикацию;

принять контрастный душ — он активизирует кровообращение;

выйти на свежий воздух — лёгкая прогулка поможет быстрее "выдохнуть" остатки алкоголя.

Сколько времени требуется

В среднем, организм полностью перерабатывает алкоголь за 12-14 часов. Но это зависит от:

массы тела;

пола;

общего состояния здоровья;

объёма и крепости выпитого.

Даже если алкотестер не покажет превышения, реакция может быть замедленной, а это уже угроза на дороге.

Универсальное правило

Лучше подождать не менее 24 часов после употребления алкоголя, прежде чем садиться за руль. Это — надёжный способ избежать рисков, штрафов и трагедий.

Уточнения

Алкого́льные напи́тки - напитки, содержащие этиловый спирт.

