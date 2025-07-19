Фраза, сказанная на эмоциях, может обернуться уголовной статьёй: что не стоит говорить ДПС

Остановка инспектором ДПС — ситуация, в которой особенно важно не только соблюдать правила, но и следить за тем, что вы говорите. Невинная фраза, сказанная в раздражении, может сыграть против вас. Иногда одно слово способно усложнить простую проверку документов.
Некоторые водители, даже не желая конфликта, произносят фразы, которые сотрудники ДПС воспринимают как вызов. Вот чего лучше избегать:
"Что вы тут делаете?", "Почему настоящих нарушителей не ловите?"
Такие реплики воспринимаются как грубость и провоцируют недоверие.
"Я позвоню вашему начальству"
Воспримется как угроза и может привести к затяжному разбирательству.
"Вы знаете, кто я такой?", "У меня связи"
Намёки на особый статус вызывают у инспектора подозрение и желание "всё сделать по букве закона".
Любые оскорбления, грубость или угрозы
Это уже не просто неуважение — статья 319 УК РФ, которая может обернуться:
Если инспектор предлагает пройти проверку на алкоголь, помните:
вы имеете право попросить протокол об отстранении от управления;
можно потребовать документы, подтверждающие исправность прибора;
при сомнениях — настаивать на медицинском освидетельствовании.
Это не конфликт, а защита ваших прав. Главное — вежливость и корректность.
Сотрудники ДПС — представители закона, и остановка происходит на их территории. Покажите, что вы — сознательный водитель. Тогда проверка пройдёт быстрее, без задержек и лишнего напряжения.
Уголо́вный ко́декс Росси́йской Федера́ции (УК РФ) - основной источник уголовного права и единственный нормативный акт, устанавливающий преступность и наказуемость деяний на территории Российской Федерации.
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