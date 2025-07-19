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Фраза, сказанная на эмоциях, может обернуться уголовной статьёй: что не стоит говорить ДПС

Угроза или давление на инспектора может привести к уголовной статье
1:51
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Остановка инспектором ДПС — ситуация, в которой особенно важно не только соблюдать правила, но и следить за тем, что вы говорите. Невинная фраза, сказанная в раздражении, может сыграть против вас. Иногда одно слово способно усложнить простую проверку документов.

Инспектор ГАИ
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Инспектор ГАИ

Какие фразы лучше не говорить инспектору

Некоторые водители, даже не желая конфликта, произносят фразы, которые сотрудники ДПС воспринимают как вызов. Вот чего лучше избегать:

  • "Что вы тут делаете?", "Почему настоящих нарушителей не ловите?"
    Такие реплики воспринимаются как грубость и провоцируют недоверие.

  • "Я позвоню вашему начальству"
    Воспримется как угроза и может привести к затяжному разбирательству.

  • "Вы знаете, кто я такой?", "У меня связи"
    Намёки на особый статус вызывают у инспектора подозрение и желание "всё сделать по букве закона".

  • Любые оскорбления, грубость или угрозы
    Это уже не просто неуважение — статья 319 УК РФ, которая может обернуться:

  1. штрафом до 40 000 рублей;
  2. исправительными работами сроком до года.

Поведение при проверке на опьянение

Если инспектор предлагает пройти проверку на алкоголь, помните:

  • вы имеете право попросить протокол об отстранении от управления;

  • можно потребовать документы, подтверждающие исправность прибора;

  • при сомнениях — настаивать на медицинском освидетельствовании.

Это не конфликт, а защита ваших прав. Главное — вежливость и корректность.

Вежливость экономит время

Сотрудники ДПС — представители закона, и остановка происходит на их территории. Покажите, что вы — сознательный водитель. Тогда проверка пройдёт быстрее, без задержек и лишнего напряжения.

Уточнения

Уголо́вный ко́декс Росси́йской Федера́ции (УК РФ) - основной источник уголовного права и единственный нормативный акт, устанавливающий преступность и наказуемость деяний на территории Российской Федерации.

Автор Михаил Гаврилов
Михаил Гаврилов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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