Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Тренеры назвали преимущества круговых тренировок для похудения
Когда можно потерять жильё после покупки: правовые риски для покупателей недвижимости
Отеки и тяжесть в ногах летом связаны с расширением вен — объяснение врачей
Белый медведь в Антарктиде может уничтожить пингвинов — предупреждают экологи
Учёные связали миф о Рагнарёке с вулканическим похолоданием VI века
Быстрое протрезвление возможно только в клинике с капельницей
Поздний посев укропа и салата позволяет избежать вредителей и получить чистую зелень
Лера Кудрявцева о бытовой терапии дома: как уборка помогает справиться с трудностями
Повара советуют делать необычный хлеб из переспелых бананов с орехами

Автопроизводители скрыли в лючке больше смысла, чем вы думаете: вот почему это важно

Сторона лючка бензобака зависит от страны и направления движения
Авто

Владельцы машин нередко удивляются: почему у одного автомобиля лючок бензобака слева, а у другого — справа? На первый взгляд — пустяк. Но за этим решением стоит целый комплекс инженерных, логистических и даже культурных факторов.

Заправка автомобиля
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Заправка автомобиля

Как влияет страна производства

Выбор стороны напрямую зависит от дорожных реалий в стране-производителе:

  • В Европе лючок чаще делают справа, чтобы при заправке из канистры водитель стоял на обочине, а не на проезжей части.

  • В Японии и Великобритании, где движение левостороннее, правый лючок удобнее для доступа со стороны тротуара.

  • В США, напротив, лючок чаще размещают слева, чтобы водителю не пришлось обходить автомобиль и терять время.

Архитектура города диктует свои правила

Компактные европейские заправки и узкие улицы старинных городов вынуждают проектировать автомобили так, чтобы заправка с правой стороны была наиболее удобной — особенно в условиях одностороннего движения или ограниченного пространства.

Удобство тоже имеет значение

Правая сторона лючка обеспечивает:

  • лёгкий выход водителя из машины на АЗС;

  • снижение риска задеть топливную колонку;

  • больше пространства для открывания двери.

Это особенно ценно для автомобилей с крупными дверьми и ограниченным разворотом на заправке.

Безопасность прежде всего

Расположение горловины влияет на поведение автомобиля при ДТП. Инженеры учитывают:

  • вероятность удара в боковую часть машины;

  • уровень защиты топливной системы;

  • возможность возгорания или утечки.

Всё это учитывается при краш-тестах и проектировании корпуса.

Маленькая стрелка — большое удобство

Чтобы не гадать, где искать лючок, автопроизводители добавили стрелку рядом с пиктограммой бензобака на панели приборов. Это мелкая, но гениальная деталь — особенно для тех, кто пересел на незнакомую машину или арендует авто в другой стране.

Уточнения

Автомоби́льная запра́вочная ста́нция - комплекс оборудования на придорожной территории, предназначенный для заправки топливом транспортных средств.

Автор Михаил Гаврилов
Михаил Гаврилов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
*
Популярное
Прощай, Конни Фрэнсис: мир попрощался с легендой музыки

Ушла из жизни легендарная певица Конни Фрэнсис. Друзья и фанаты выражают свои соболезнования, а её музыка останется в сердцах навсегда.

Скончалась Конни Фрэнсис, исполнительница вирусного хита Pretty Little Baby
Безопасные нормы кофе: что говорят исследования о пользе кофеина
Исследования подтвердили: кофеин помогает клеткам бороться со стрессом и повреждениями
Незваные гости: как гадюки находят домашний комфорт под вашими деревьями
Автохак для лета: не сжечь руки, охладить колу и не сойти с ума
Германия и США втягиваются в войну с РФ поставками ВСУ дальнобойного оружия Любовь Степушова Донбасс: Главное на войне — это остаться человеком Дарья Асламова Оптина пустынь: удивительные факты о святых старцах, о которых вы не знали Сергей Лебедев
Секрет молодости от 110-летней супер-бабушки: вот что ей помогло остаться в форме
Когда отпуск становится испытанием: ротавирус захватывает российские курорты
Смуглая кожа, акне, диабет: в каких случаях лазерная шлифовка может навредить
Смуглая кожа, акне, диабет: в каких случаях лазерная шлифовка может навредить
Последние материалы
Белый медведь в Антарктиде может уничтожить пингвинов — предупреждают экологи
Учёные связали миф о Рагнарёке с вулканическим похолоданием VI века
Быстрое протрезвление возможно только в клинике с капельницей
Поздний посев укропа и салата позволяет избежать вредителей и получить чистую зелень
Лера Кудрявцева о бытовой терапии дома: как уборка помогает справиться с трудностями
Повара советуют делать необычный хлеб из переспелых бананов с орехами
Красное нижнее белье не просвечивает под белой одеждой благодаря поглощению света
Кто имеет право на наследство без завещания — порядок очередей по ГК РФ
Прыжки на скакалке признаны эффективной кардиотренировкой — рекомендации
В Европе появилась новая форма ацикловира от герпеса на губах
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.