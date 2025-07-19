Автопроизводители скрыли в лючке больше смысла, чем вы думаете: вот почему это важно

Владельцы машин нередко удивляются: почему у одного автомобиля лючок бензобака слева, а у другого — справа? На первый взгляд — пустяк. Но за этим решением стоит целый комплекс инженерных, логистических и даже культурных факторов.
Выбор стороны напрямую зависит от дорожных реалий в стране-производителе:
В Европе лючок чаще делают справа, чтобы при заправке из канистры водитель стоял на обочине, а не на проезжей части.
В Японии и Великобритании, где движение левостороннее, правый лючок удобнее для доступа со стороны тротуара.
В США, напротив, лючок чаще размещают слева, чтобы водителю не пришлось обходить автомобиль и терять время.
Компактные европейские заправки и узкие улицы старинных городов вынуждают проектировать автомобили так, чтобы заправка с правой стороны была наиболее удобной — особенно в условиях одностороннего движения или ограниченного пространства.
Правая сторона лючка обеспечивает:
лёгкий выход водителя из машины на АЗС;
снижение риска задеть топливную колонку;
больше пространства для открывания двери.
Это особенно ценно для автомобилей с крупными дверьми и ограниченным разворотом на заправке.
Расположение горловины влияет на поведение автомобиля при ДТП. Инженеры учитывают:
вероятность удара в боковую часть машины;
уровень защиты топливной системы;
возможность возгорания или утечки.
Всё это учитывается при краш-тестах и проектировании корпуса.
Чтобы не гадать, где искать лючок, автопроизводители добавили стрелку рядом с пиктограммой бензобака на панели приборов. Это мелкая, но гениальная деталь — особенно для тех, кто пересел на незнакомую машину или арендует авто в другой стране.
Автомоби́льная запра́вочная ста́нция - комплекс оборудования на придорожной территории, предназначенный для заправки топливом транспортных средств.
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