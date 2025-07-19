Автопроизводители скрыли в лючке больше смысла, чем вы думаете: вот почему это важно

Сторона лючка бензобака зависит от страны и направления движения

Владельцы машин нередко удивляются: почему у одного автомобиля лючок бензобака слева, а у другого — справа? На первый взгляд — пустяк. Но за этим решением стоит целый комплекс инженерных, логистических и даже культурных факторов.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Заправка автомобиля

Как влияет страна производства

Выбор стороны напрямую зависит от дорожных реалий в стране-производителе:

В Европе лючок чаще делают справа , чтобы при заправке из канистры водитель стоял на обочине, а не на проезжей части.

В Японии и Великобритании , где движение левостороннее, правый лючок удобнее для доступа со стороны тротуара.

В США, напротив, лючок чаще размещают слева, чтобы водителю не пришлось обходить автомобиль и терять время.

Архитектура города диктует свои правила

Компактные европейские заправки и узкие улицы старинных городов вынуждают проектировать автомобили так, чтобы заправка с правой стороны была наиболее удобной — особенно в условиях одностороннего движения или ограниченного пространства.

Удобство тоже имеет значение

Правая сторона лючка обеспечивает:

лёгкий выход водителя из машины на АЗС;

снижение риска задеть топливную колонку;

больше пространства для открывания двери.

Это особенно ценно для автомобилей с крупными дверьми и ограниченным разворотом на заправке.

Безопасность прежде всего

Расположение горловины влияет на поведение автомобиля при ДТП. Инженеры учитывают:

вероятность удара в боковую часть машины;

уровень защиты топливной системы;

возможность возгорания или утечки.

Всё это учитывается при краш-тестах и проектировании корпуса.

Маленькая стрелка — большое удобство

Чтобы не гадать, где искать лючок, автопроизводители добавили стрелку рядом с пиктограммой бензобака на панели приборов. Это мелкая, но гениальная деталь — особенно для тех, кто пересел на незнакомую машину или арендует авто в другой стране.

Уточнения

Автомоби́льная запра́вочная ста́нция - комплекс оборудования на придорожной территории, предназначенный для заправки топливом транспортных средств.

