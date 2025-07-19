Алкоголь в крови остаётся дольше, чем вы думаете: как не попасться за рулём с перегаром

После вечеринки или праздника наступает утро, когда некоторым водителям приходится садиться за руль. И тут начинается паника: как быстрее протрезветь? Интернет полон "лайфхаков", но большинство из них — не только бесполезны, но и опасны. А последствия поездки в состоянии опьянения — крайне серьёзные.
Согласно закону, управление автомобилем в состоянии опьянения влечёт за собой:
штраф в 30 000 рублей;
лишение прав на до 2 лет;
при повторном нарушении — уголовное дело.
Это не просто административное правонарушение, а угроза жизни — своей и окружающих.
Среди "народных методов" можно встретить советы:
выпить нашатырный спирт;
промыть желудок;
принять холодный душ;
выпить кофе или крепкий чай;
активно двигаться или бегать.
Важно: ни один из этих методов не снижает уровень алкоголя в крови. А нашатырный спирт и вовсе токсичен — его вдыхание или приём внутрь может вызвать отёк дыхательных путей и серьёзные последствия.
Быстро вывести алкоголь из организма можно только в клинике, с помощью инфузионной терапии (капельниц). Но это радикальный и не всегда доступный метод. В бытовых условиях максимум, что вы можете:
принять сорбенты (активированный уголь, полисорб) — они не ускоряют протрезвление, но снижают токсическую нагрузку;
пить много воды;
выспаться;
дать организму время - печень перерабатывает алкоголь до 15 часов.
Если на утро после праздника вам нужно ехать — не пейте вовсе. Или отложите поездку. Ранний подъём, крепкий кофе и душ не отменят концентрации алкоголя в крови. А сотрудники ГИБДД и анализаторы на трассе — не дремлют.
Алкого́льные напи́тки (также спиртны́е напитки, спиртно́е) — напитки, содержащие этиловый спирт.
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