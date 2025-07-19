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Алкоголь в крови остаётся дольше, чем вы думаете: как не попасться за рулём с перегаром

Быстрое протрезвление возможно только в клинике с капельницей
2:00
Авто

После вечеринки или праздника наступает утро, когда некоторым водителям приходится садиться за руль. И тут начинается паника: как быстрее протрезветь? Интернет полон "лайфхаков", но большинство из них — не только бесполезны, но и опасны. А последствия поездки в состоянии опьянения — крайне серьёзные.

Сотрудник ГАИ
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Сотрудник ГАИ

Что грозит за вождение в нетрезвом виде

Согласно закону, управление автомобилем в состоянии опьянения влечёт за собой:

  • штраф в 30 000 рублей;

  • лишение прав на до 2 лет;

  • при повторном нарушении — уголовное дело.

Это не просто административное правонарушение, а угроза жизни — своей и окружающих.

Опасные советы, которым нельзя верить

Среди "народных методов" можно встретить советы:

  • выпить нашатырный спирт;

  • промыть желудок;

  • принять холодный душ;

  • выпить кофе или крепкий чай;

  • активно двигаться или бегать.

Важно: ни один из этих методов не снижает уровень алкоголя в крови. А нашатырный спирт и вовсе токсичен — его вдыхание или приём внутрь может вызвать отёк дыхательных путей и серьёзные последствия.

Что реально можно сделать

Быстро вывести алкоголь из организма можно только в клинике, с помощью инфузионной терапии (капельниц). Но это радикальный и не всегда доступный метод. В бытовых условиях максимум, что вы можете:

  • принять сорбенты (активированный уголь, полисорб) — они не ускоряют протрезвление, но снижают токсическую нагрузку;

  • пить много воды;

  • выспаться;

  • дать организму время - печень перерабатывает алкоголь до 15 часов.

Лучшее решение — не рисковать

Если на утро после праздника вам нужно ехать — не пейте вовсе. Или отложите поездку. Ранний подъём, крепкий кофе и душ не отменят концентрации алкоголя в крови. А сотрудники ГИБДД и анализаторы на трассе — не дремлют.

Уточнения

Алкого́льные напи́тки (также спиртны́е напитки, спиртно́е) — напитки, содержащие этиловый спирт.

Автор Михаил Гаврилов
Михаил Гаврилов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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