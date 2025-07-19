ДПС задерживает на дороге: что делать, если инспектор не подошёл в течение 5 минут

Уход с места остановки карается по статье 12.25 КоАП РФ

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Массовые остановки автомобилей сотрудниками ДПС — не редкость на российских дорогах. Водители в такие моменты часто теряют терпение, особенно если ожидание затягивается. Возникает соблазн уехать, но можно ли это сделать без последствий?

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) BMW проезжает мимо поста ДПС

Обязанность водителя — подчиниться требованию

Согласно Правилам дорожного движения, водитель обязан остановиться по требованию сотрудника ДПС, таможенной службы или регулировщика. Их указания обязательны к выполнению, а попытка покинуть место остановки — это уже правонарушение.

Кто имеет право останавливать транспорт

Правом остановки автомобилей обладают:

инспекторы ДПС;

регулировщики;

сотрудники Таможенной службы.

Их действия должны быть направлены на обеспечение безопасности и соответствовать законодательству.

Как должен действовать инспектор

После остановки автомобиля сотрудник обязан:

подойти к водителю без промедления;

представиться;

сообщить причину остановки;

запросить документы или объяснить, что будет происходить дальше (проверка, составление протокола и т. д.).

Если этого не происходит в течение 5 минут, разумнее всего проявить инициативу и самостоятельно подойти к сотруднику — спокойно и без конфликта.

Что будет, если уехать

Попытка покинуть место остановки без разрешения — это нарушение. За него предусмотрена ответственность по статье 12.25 КоАП РФ. Возможные последствия:

штраф от 500 до 800 рублей ;

риск преследования;

дополнительное административное разбирательство.

Даже если кажется, что инспектор не проявляет активности, уезжать самовольно — плохая идея.

Важные детали при остановке

Инспектор может подать сигнал рукой, жезлом или специальным диском со светоотражателем.

Место остановки должно быть выбрано с учётом безопасности.

Водителю лучше сохранять спокойствие и выполнять все законные требования.

Уточнения

Штраф - узаконенное наказание за правонарушение.

