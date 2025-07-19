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ДПС задерживает на дороге: что делать, если инспектор не подошёл в течение 5 минут

Уход с места остановки карается по статье 12.25 КоАП РФ
2:05
Авто

Массовые остановки автомобилей сотрудниками ДПС — не редкость на российских дорогах. Водители в такие моменты часто теряют терпение, особенно если ожидание затягивается. Возникает соблазн уехать, но можно ли это сделать без последствий?

BMW проезжает мимо поста ДПС
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
BMW проезжает мимо поста ДПС

Обязанность водителя — подчиниться требованию

Согласно Правилам дорожного движения, водитель обязан остановиться по требованию сотрудника ДПС, таможенной службы или регулировщика. Их указания обязательны к выполнению, а попытка покинуть место остановки — это уже правонарушение.

Кто имеет право останавливать транспорт

Правом остановки автомобилей обладают:

  • инспекторы ДПС;

  • регулировщики;

  • сотрудники Таможенной службы.

Их действия должны быть направлены на обеспечение безопасности и соответствовать законодательству.

Как должен действовать инспектор

После остановки автомобиля сотрудник обязан:

  • подойти к водителю без промедления;

  • представиться;

  • сообщить причину остановки;

  • запросить документы или объяснить, что будет происходить дальше (проверка, составление протокола и т. д.).

Если этого не происходит в течение 5 минут, разумнее всего проявить инициативу и самостоятельно подойти к сотруднику — спокойно и без конфликта.

Что будет, если уехать

Попытка покинуть место остановки без разрешения — это нарушение. За него предусмотрена ответственность по статье 12.25 КоАП РФ. Возможные последствия:

  • штраф от 500 до 800 рублей;

  • риск преследования;

  • дополнительное административное разбирательство.

Даже если кажется, что инспектор не проявляет активности, уезжать самовольно — плохая идея.

Важные детали при остановке

  • Инспектор может подать сигнал рукой, жезлом или специальным диском со светоотражателем.

  • Место остановки должно быть выбрано с учётом безопасности.

  • Водителю лучше сохранять спокойствие и выполнять все законные требования.

Уточнения

Штраф - узаконенное наказание за правонарушение.

Автор Михаил Гаврилов
Михаил Гаврилов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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