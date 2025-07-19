ДПС задерживает на дороге: что делать, если инспектор не подошёл в течение 5 минут

Массовые остановки автомобилей сотрудниками ДПС — не редкость на российских дорогах. Водители в такие моменты часто теряют терпение, особенно если ожидание затягивается. Возникает соблазн уехать, но можно ли это сделать без последствий?
Согласно Правилам дорожного движения, водитель обязан остановиться по требованию сотрудника ДПС, таможенной службы или регулировщика. Их указания обязательны к выполнению, а попытка покинуть место остановки — это уже правонарушение.
Правом остановки автомобилей обладают:
инспекторы ДПС;
регулировщики;
сотрудники Таможенной службы.
Их действия должны быть направлены на обеспечение безопасности и соответствовать законодательству.
После остановки автомобиля сотрудник обязан:
подойти к водителю без промедления;
представиться;
сообщить причину остановки;
запросить документы или объяснить, что будет происходить дальше (проверка, составление протокола и т. д.).
Если этого не происходит в течение 5 минут, разумнее всего проявить инициативу и самостоятельно подойти к сотруднику — спокойно и без конфликта.
Попытка покинуть место остановки без разрешения — это нарушение. За него предусмотрена ответственность по статье 12.25 КоАП РФ. Возможные последствия:
штраф от 500 до 800 рублей;
риск преследования;
дополнительное административное разбирательство.
Даже если кажется, что инспектор не проявляет активности, уезжать самовольно — плохая идея.
Инспектор может подать сигнал рукой, жезлом или специальным диском со светоотражателем.
Место остановки должно быть выбрано с учётом безопасности.
Водителю лучше сохранять спокойствие и выполнять все законные требования.
Штраф - узаконенное наказание за правонарушение.
Ушла из жизни легендарная певица Конни Фрэнсис. Друзья и фанаты выражают свои соболезнования, а её музыка останется в сердцах навсегда.