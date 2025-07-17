Проблема под капотом, решение — за счёт водителя: почему Nissan не стал объявлять отзыв

NHTSA закрыла дело по подвеске Nissan Altima и Maxima — отзыв не потребовался

2:17 Your browser does not support the audio element. Авто

С 2018 года Национальное управление безопасностью движения на трассах США (NHTSA) вело расследование по поводу возможного дефекта задней подвески автомобилей Nissan Altima (2013-2018) и Maxima (2016-2018). Всего под внимание попало более 2 миллионов автомобилей, но результат оказался в пользу производителя.

Фото: commons.wikimedia by Shadiac, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Nissan Altima 2013

Причиной стало возможное растрескивание поперечных рычагов управления, особенно в регионах с активным использованием дорожных солей, ускоряющих коррозию. Хотя было подано более 1300 жалоб, реальный инцидент с физическим контактом зафиксирован всего один.

Вместо того чтобы объявить дорогостоящий отзыв, Nissan принял профилактическую стратегию:

Компания признала проблему и разработала обновлённую деталь подвески.

Более 47 000 автомобилей получили новую деталь в рамках технической кампании PC690.

NHTSA согласилась, что действия Nissan привели к снижению числа жалоб, и решила закрыть дело, признав дальнейшие меры излишними.

NHTSA становится всё более избирательной в инициировании массовых отзывов. Регулятор адаптируется к новым технологическим и производственным условиям, включая изменения в области:

Одобрения исключений для беспилотных автомобилей.

Обновления критериев реального риска вместо гипотетического дефекта.

Оценки репутационного и технического ответа автопроизводителей.

Это отражает новую философию: точечные действия вместо массовой паники, если риск снижается заранее.

Что делать владельцам Nissan Altima и Maxima

Хотя отзыв и не состоялся, владельцам автомобилей из потенциально затронутых партий стоит проявить инициативу:

Проверьте наличие кампании PC690 через официальный сайт или дилера.

Оцените состояние задней подвески — особенно в регионах с суровыми зимами и агрессивной противогололёдной обработкой дорог.

При любых признаках коррозии или нестабильности подвески обращайтесь в сервис.

Уточнения

Национальное управление безопасностью движения на трассах (англ. National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA)) — агентство исполнительного департамента США — министерства транспорта США.



Altima Hybrid — первый гибридный автомобиль Nissan, созданный по технологии компании Toyota.

