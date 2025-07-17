Проблема под капотом, решение — за счёт водителя: почему Nissan не стал объявлять отзыв

С 2018 года Национальное управление безопасностью движения на трассах США (NHTSA) вело расследование по поводу возможного дефекта задней подвески автомобилей Nissan Altima (2013-2018) и Maxima (2016-2018). Всего под внимание попало более 2 миллионов автомобилей, но результат оказался в пользу производителя.
Причиной стало возможное растрескивание поперечных рычагов управления, особенно в регионах с активным использованием дорожных солей, ускоряющих коррозию. Хотя было подано более 1300 жалоб, реальный инцидент с физическим контактом зафиксирован всего один.
Вместо того чтобы объявить дорогостоящий отзыв, Nissan принял профилактическую стратегию:
Компания признала проблему и разработала обновлённую деталь подвески.
Более 47 000 автомобилей получили новую деталь в рамках технической кампании PC690.
NHTSA согласилась, что действия Nissan привели к снижению числа жалоб, и решила закрыть дело, признав дальнейшие меры излишними.
NHTSA становится всё более избирательной в инициировании массовых отзывов. Регулятор адаптируется к новым технологическим и производственным условиям, включая изменения в области:
Это отражает новую философию: точечные действия вместо массовой паники, если риск снижается заранее.
Что делать владельцам Nissan Altima и Maxima
Хотя отзыв и не состоялся, владельцам автомобилей из потенциально затронутых партий стоит проявить инициативу:
Проверьте наличие кампании PC690 через официальный сайт или дилера.
Оцените состояние задней подвески — особенно в регионах с суровыми зимами и агрессивной противогололёдной обработкой дорог.
При любых признаках коррозии или нестабильности подвески обращайтесь в сервис.
Национальное управление безопасностью движения на трассах (англ. National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA)) — агентство исполнительного департамента США — министерства транспорта США.
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