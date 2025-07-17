Глобальная логистика под ударом: как новые пошлины изменяют правила игры для автопроизводителей

Кто виноват в падении экспорта автомобилей: детали тарифов Трампа и их последствия

2:25 Your browser does not support the audio element. Авто

Порт Антверпен-Брюгге, один из крупнейших мировых транспортных узлов автомобильной логистики, переживает кризис. За первые шесть месяцев 2025 года экспорт новых легковых автомобилей и фургонов в США упал на 15,9%, а экспорт грузовиков и строительной техники — почти на 31,5%. Причиной стала новая волна тарифов, введённая президентом Дональдом Трампом весной этого года.

Фото: commons.wikimedia by Arminius at Dutch Wikipedia is licensed under GNU Free Documentation License порт Антверпен, терминал

Падение экспорта особенно заметно в мае — всего через месяц после "Дня освобождения", когда Трамп ввёл дополнительную пошлину в 25% на европейские транспортные средства, заменив прежние 2,5%.

Тысячи автомобилей, фургонов и тракторов сегодня буквально застряли на территории порта, ожидая решений, которые пока не приходят. Представитель порта Джастин Аткин на страницах британской "Гардиан" описал ситуацию как "мгновенный шок", сравнив его по силе с пандемийным локдауном. Проблему усугубляет нарушение глобальных логистических цепочек: контейнеры теперь остаются в порту до восьми дней вместо обычных пяти.

Всё теперь зависит от того, будет ли заключено торговое соглашение между ЕС и США до 1 августа. Европейские автопроизводители, включая Volkswagen и Volvo, рассчитывали на его подписание в июле, но переговоры застопорились.

Если соглашение не будет достигнуто, автомобили, стоимость которых может превышать $100 000, подорожают ещё сильнее — и станут неконкурентоспособными на рынке США. При этом США остаются вторым по значимости внешнеэкономическим партнёром порта после Великобритании.

В условиях неопределённости некоторые китайские автомобили также осели в порту, что может быть связано с попытками перенаправить экспортные потоки от США. ЕС в ответ готовится к возможному введению собственных тарифов, что грозит началом полноценной торговой войны.

Дополнительный стресс для порта вызывают и влияния геополитических конфликтов, включая ситуацию в Красном море. Изменённые маршруты и увеличение размеров судов нарушают графики, создавая дополнительную перегрузку.

Уточнения

Порт Антверпена (нидерл. Haven van Antwerp-Bruges) — глубоководный морской и речной порт Бельгии, основанный в 1972 году. Второй по величине порт Европы обслуживает большие регионы материка, так как расположен в центре Европейского континента и связан с главными индустриальными центрами системой путей доставки грузов.

