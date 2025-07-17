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Покупка авто становится проще, чем заказ обуви: 5 моделей JAC на маркетплейсе с фиксированной ценой

Китайские кроссоверы и пикапы на Ozon: условия покупки и гарантии
0:44
Авто

Пять моделей китайского автопроизводителя JAC появились на Ozon. В линейке — лифтбек J7, кроссоверы JS3 и JS6, пикапы T8 и T9. Машины продаются через официальных дилеров с гарантией 5 лет или 150 000 км.

JAC Refine RF8
Фото: commons.wikimedia.org by JustAnotherCarDesigner, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
JAC Refine RF8

Условия покупки:

  • Указаны доступные комплектации и цвета
  • Цена фиксируется после предоплаты
  • Доставка — до двери или в указанную точку в зоне покрытия
  • Доступны в большинстве регионов России

Ранее Ozon запустил онлайн-продажу моделей ГАЗ ("ГАЗель", "Соболь"), а теперь активно продвигает сегмент легковых и коммерческих автомобилей через маркетплейс.

Уточнения

JAC Motors (полное название — Anhui Jianghuai Automobile Co., Ltd — китайская автомобилестроительная компания, выпускающая легковые и грузовые автомобили, а также автобусы. Штаб-квартира и основные предприятия расположены в городе Хэфэй провинции Аньхой.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
Редактор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
*
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