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Дёшево не будет: кто тянет с покупкой, тот рискует остаться без руля, машины и даже надежды

Эксперт Андрей Ломанов предупредил о росте цен на авто после введения пошлин
2:12
Авто

Инициатива ввести дополнительные пошлины на автомобили китайского производства может обернуться серьёзными последствиями для российского авторынка. Об этом предупредили специалисты в разговоре с изданием "Абзац", комментируя предложение депутата Госдумы Валерия Гартунга.

Белый Hyundai Solaris
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Белый Hyundai Solaris

Рост цен и исчезновение выбора

По мнению автоэксперта Андрея Ломанова, в условиях, когда даже самые бюджетные машины стоят от 2 миллионов рублей из-за утильсбора, новые пошлины окончательно выведут автомобили за пределы доступности. Цены могут приблизиться к стоимости недвижимости, а в продаже останется только ограниченное количество дорогих иномарок и скромный отечественный автопром.

"После введения пошлин авто будут стоить как квартира", — отметил он.

Удар по рынку и безопасности

Эксперт подчеркнул: на фоне падения покупательской способности, сворачивания автокредитования и массового закрытия дилеров любое удорожание приведёт к резкому падению спроса. Люди будут вынуждены дольше эксплуатировать старые машины, что скажется на безопасности на дорогах. Кроме того, китайские бренды, скорее всего, просто уйдут с российского рынка.

"Спрос рухнет, а отрасль окончательно просядет", — резюмировал Ломанов.

Китайские авто — последнее доступное решение

Автоэксперт Дмитрий Попов напомнил, что именно недорогие китайские модели сегодня остаются наиболее доступными для большинства россиян. Покупатели ориентируются на минимальный бюджет, и в нынешних условиях альтернатив почти нет.

"Спрос сосредоточен на самых бюджетных китайцах", — пояснил он.

Будущее под вопросом

Несмотря на экономическую нестабильность, китайские автопроизводители продолжают развиваться в России. Так, в этом году Hongqi планирует представить три новые модели: кроссовер HS7, седан L1 и хэтчбек H6. Но реализация этих планов окажется под угрозой, если инициативу о пошлинах всё же одобрят, сообщает издание "Абзац".

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Куратор Игорь Моржаретто
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Эксперт Андрей Ломанов предупредил о росте цен на авто после введения пошлин
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