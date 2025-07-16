Мифы, которые мешают купить нормальную машину: как народ до сих пор пугают китайцами

62% специалистов считают китайские автомобили в России переоценёнными

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Китайские автомобили давно стали частью российского рынка, но споры о них не утихают. Одни уверены, что "китайцы" давно научились делать машины не хуже японцев и корейцев. Другие по-прежнему видят в них одноразовую технику с дешёвым пластиком и ржавым кузовом. Опрос аналитического агентства "Автостат" показал: даже профессионалы автомобильного рынка не пришли к единому мнению. Попробуем разобраться, какие из стереотипов о китайских машинах — мифы, а какие имеют под собой почву.

Фото: commons.wikimedia.org by Zotyefan, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Geely Galaxy Starship 7

1. Дорого стоят и сильно теряют в цене — не миф, но и не аксиома

Одно из самых живучих утверждений — китайские автомобили в России стоят слишком дорого. Как выяснилось, с этим мнением согласны 62% опрошенных участников рынка. Причём речь идёт именно о специалистах — не просто автолюбителях, а профессионалах, знакомых с механизмами ценообразования.

"Иногда стоимость китайской машины в России может превышать аналог в Китае в два или даже три раза", — отметил один из респондентов.

В то, что такие автомобили быстро теряют в цене после покупки, верят меньше — 44% опрошенных. И всё же даже такие цифры — тревожный сигнал для тех, кто рассматривает "китайца" как инвестицию. Учитывать амортизацию и возможную переплату при покупке явно стоит.

2. Ржавчина, поломки и проблемы с запчастями — частично правда

Один из самых распространённых страхов — ненадёжность. Мол, китайские машины быстро "сыплются", ломаются и покрываются рыжими пятнами уже через год эксплуатации. И хотя на сервисах не наблюдается массового наплыва "убитых китайцев", определённые проблемы всё же присутствуют.

Около 31% специалистов пожаловались на сложности с поиском запчастей. Особенно остро этот вопрос стоит у владельцев редких или только появившихся моделей. Ещё 29% участников рынка указали на слабую электронику, а 26% — на низкое качество кузовных деталей.

"Сложности с запчастями и неидеальная электрика встречаются, но всё зависит от бренда и конкретной модели", — пояснил представитель одного из автосалонов.

Таким образом, тезис о ненадёжности нельзя назвать стопроцентной истиной. Но и закрывать глаза на возможные трудности с ремонтом не стоит.

3. Вонючий пластик и отсутствие безопасности — миф, подпитанный слухами

Среди автолюбителей нередко можно услышать: "У китайских машин ужасный пластик — воняет, скрипит, а в аварии они рассыпаются, как картонные". Однако специалисты опровергают эти страхи. Всего 13% экспертов выразили сомнения в безопасности китайских автомобилей, а проблемы с салонным пластиком отметили лишь 10%.

"Многие слухи — результат конкурентной борьбы между китайскими же брендами. Чёрный пиар тут играет не последнюю роль", — считает один из участников опроса.

На самом деле, многие китайские машины успешно проходят краш-тесты по международным стандартам. Что касается пластика — да, он может отличаться по качеству, но и среди европейских моделей встречаются салоны с дешёвыми и шумными материалами.

4. Китайцы достигли уровня европейцев и японцев — пока нет

Главный миф, по мнению специалистов, — утверждение, что китайские машины сегодня не уступают в качестве продукции из Японии, Южной Кореи или Германии. Всего 10% респондентов готовы поставить "китайцев" в один ряд с признанными лидерами мирового автопрома.

И хотя за последние годы китайские бренды совершили колоссальный рывок вперёд — особенно в дизайне, оснащении и сборке, — доверие пока отстаёт. Большинство водителей готовы пересесть в китайскую машину "на время", но при первой возможности вернуться к привычному бренду.

"Автомобили из КНР больше не вызывают смеха, но и полного доверия пока не заслужили", — резюмирует автоэксперт.

5. Всё зависит от бренда и модели

Главный вывод из исследования — обобщать китайский автопром нельзя. Некоторые бренды действительно уступают в надёжности, другие — выпускают машины, способные соперничать с корейскими и даже немецкими аналогами. Китайский рынок — один из самых быстрорастущих в мире, и темпы улучшений там выше, чем в Европе.

Сегодняшний покупатель должен внимательно изучать конкретные модели, а не ориентироваться на старые предрассудки. То, что было актуально 10 лет назад, может оказаться бессмысленным в 2025 году.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

