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Один неверный элемент формы гаишника — и штраф недействителен: как защититься от аферистов

Юристы напоминают: инспектор ГАИ обязан быть в полном комплекте формы
4:51
Авто

Многие водители уверены: если на человеке светоотражающий жилет, погоны и в руках жезл — перед ними инспектор. Однако в реальности всё не так просто. Ведомственные требования к внешнему виду сотрудников ГИБДД строже, чем можно предположить. Иногда именно деталь вроде цвета носков может сыграть ключевую роль в распознавании самозванца.

Инспектор ГАИ
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Инспектор ГАИ

Почему важно знать детали формы

Согласно Приказу МВД №575, регламентирующему ношение форменной одежды, инспектор должен быть одет строго по уставу. Это включает не только знакомую всем фуражку, рубашку и жилет, но и такие мелочи, как цвет носков — он должен быть исключительно чёрным. Отклонение от установленных норм уже является нарушением.

"Если сотрудник ДПС работает без фуражки или другой установленной части формы, он, по сути, не имеет права исполнять свои обязанности", — пояснил автоюрист.

Такая строгость в регламенте связана не только с вопросами дисциплины, но и с безопасностью — как водителей, так и самих сотрудников. Ведь любой пробел в экипировке может быть признаком того, что перед вами вовсе не представитель ГИБДД, а переодетый мошенник.

Что говорит закон

Водитель, разумеется, не обязан знать все ведомственные приказы МВД, однако ПДД прямо указывают: регулировщик обязан находиться в форменной одежде и иметь при себе спецсредства. Если хотя бы одного элемента нет — будь то головной убор, погоны или даже удостоверение — у водителя есть основание усомниться в законности требований.

На практике, конечно, большинство автовладельцев оценивают инспектора по внешним признакам — форме, наличию жезла, манере общения. Однако небрежный внешний вид может указывать на подделку. Особенно это актуально за городом, где фальшивые посты появляются чаще.

Как распознать "не того" инспектора

Приказ МВД №575 детально описывает пять летних и один зимний комплект форменной одежды. В регламенте указано всё - от ботинок до перчаток. Для инспекторов предусмотрены:

  • форменные рубашки и свитера;

  • куртки и брюки определённого кроя;

  • жилеты со светоотражающими вставками;

  • головные уборы — фуражка или кепка;

  • тёмные носки и официальная обувь.

При этом одежда должна быть не просто похожей, а полностью соответствующей предписаниям. Если инспектор без фуражки или в ботинках гражданского типа — это повод насторожиться.

Можно ли не остановиться

Формально, если сотрудник ГАИ не соблюдает требования к внешнему виду, водитель имеет право проигнорировать его сигнал. Но на практике делать этого не стоит — последствия могут быть серьёзными. Лучше остановиться, но действовать внимательно.

Первое, что нужно сделать — попросить предъявить служебное удостоверение. Документ обязан быть у любого сотрудника, работающего на линии. Убедитесь, что в удостоверении указано имя, должность, подразделение и срок действия. Запишите данные — это не запрещено.

"Если есть сомнения, не стесняйтесь позвонить в дежурную часть полиции и уточнить, действительно ли такой инспектор сейчас находится на службе", — советует автоюрист.

Передавать водительское удостоверение и другие документы имеет смысл только после того, как вы удостоверились в личности инспектора.

Что держать в бардачке

Если вы хотите быть уверены в своих действиях, распечатайте Приказ №575 и держите его в машине. Это поможет быстро сориентироваться в спорной ситуации. В документе всё описано по пунктам — от типов курток до требований к знакам различия.

Такой подход особенно полезен в загородных поездках. Именно на трассах чаще всего встречаются случаи, когда злоумышленники переодеваются в форму и пытаются остановить автомобилистов. Знание регламента — простой способ себя обезопасить.

Почему это важно

На первый взгляд, требования к внешнему виду сотрудников могут показаться избыточными. Однако за ними стоит логика: строгие правила позволяют отличить настоящего инспектора от обманщика. Сегодня, когда случаи фальшивых постов не редкость, внимательность к деталям — не паранойя, а разумная предосторожность.

Полиция имеет право остановить водителя, но только в рамках закона. И внешний вид — одна из тех рамок, которые установлены чётко. Нарушение этих рамок — сигнал для водителя быть особенно внимательным.

Уточнения

Государственная инспекция безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации (Госавтоинспекция) — самостоятельное структурное подразделение центрального аппарата Министерства внутренних дел Российской Федерации.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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