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Зарядка без снятия клемм: мифическая угроза или бытовая норма

Зарядка аккумулятора без отключения от системы не вредит ЭБУ
2:56
Авто

Существует мнение, что при зарядке аккумулятора без отключения от бортовой сети может пострадать проводка, генератор, стартер и особенно блок управления (ЭБУ). Многие уверены: если не снять клеммы перед зарядкой — электросистема автомобиля "сгорит". Но соответствует ли это действительности?

аккумулятор
Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain
аккумулятор

Устройство электросистемы в автомобиле

Даже после выключения зажигания аккумулятор продолжает питать определённые цепи: магнитолу, охранную систему, память ЭБУ. Напряжение у полностью заряженного аккумулятора в покое составляет около 12,7 В. После запуска двигателя включается генератор, который выдаёт около 14,4 В, заряжая аккумулятор и поддерживая работу всех систем.

Современная автомобильная электроника рассчитана на напряжения до 18-20 В. Это сделано с учётом нагрузки от многочисленных потребителей: подогревов, аудиосистем, навигации и прочего.

Что происходит при зарядке без снятия клемм

Если использовать стандартное автоматическое зарядное устройство, напряжение в системе будет примерно 14,4 В, а сила тока — 3-6 А. Это параметры, сопоставимые с работой генератора, но в менее нагруженном режиме.

При таком сценарии никакого вреда автомобилю не наносится. Напряжение контролируемое, токи невысокие, система остаётся в пределах допуска. Электроника, стартер и другие элементы функционируют в таких условиях штатно.

Когда могут возникнуть проблемы

Риски появляются при использовании профессиональных зарядных устройств, где вручную настраиваются ток и напряжение. В случае подачи, например, 18 В при подключённом аккумуляторе, в особенно чувствительной или устаревшей электросети может возникнуть перенапряжение.

В таких ситуациях возможен выход из строя отдельных компонентов, особенно если заряд происходит на изношенном или плохо обслуживаемом автомобиле. Однако для этого требуется значительное превышение допустимых параметров и грубое нарушение порядка подключения.

Также недопустима зарядка аккумулятора на заведённой машине. Это создаёт конфликт между генератором и зарядным устройством и способно привести к поломке элементов системы.

Что предусмотрено конструкцией автомобиля

Во многих автомобилях (особенно европейского производства) аккумулятор устанавливается в труднодоступных местах: под сиденьем или в багажнике. В этих случаях предусмотрены выносные контактные площадки на кузове — именно для подключения зарядных устройств без снятия клемм. Такая конструкция является штатной и рассчитана производителем.

Уточнения

Электрический аккумулятор — вторичный химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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