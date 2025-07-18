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Звук в Mercedes и Cadillac: у кого больше динамиков — и стоит ли это своих денег

Cadillac предлагает рекордную систему AKG на 40 динамиков
2:39
Авто

Изначально автомобили выполняли лишь одну задачу — доставить человека из точки А в точку Б. Но с развитием технологий производители стали превращать машины в нечто большее: комфортные, технологичные и… звучащие. Одним из первых брендов, внедривших развлечения на борту, стала Bentley, установившая в свои автомобили радиоприёмники — тогда это было настоящим прорывом.

Cadillac Escalade
Фото: Wikipedia by Damian B Oh, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Cadillac Escalade

От одного динамика до домашних кинотеатров

Первые автоаудиосистемы довольствовались всего одним динамиком — про качество речи не шло. Сегодня даже в недорогих моделях ставят минимум четыре колонки, а премиум-сегмент спокойно преодолевает планку в 20 динамиков. И это не маркетинг, а стандарт комфорта и акустики.

Что предлагают самые доступные модели

На сегодняшний день самым дешёвым новым автомобилем в РФ остаётся Lada Granta Classic 24 — базовая аудиосистема с 4 динамиками, цена около 1 млн рублей. Простое, но достаточное решение для повседневной езды.

Чуть выше — Haval Jolion Premium. Этот китайский кроссовер за 2,6 млн рублей уже предлагает 6 динамиков — заметный апгрейд по звуку.

Уровень выше: Chery и Changan

  • Chery Tiggo 8 Pro Max: 8 динамиков в базе, и 10 — в версии Ultimate (3,5 млн ₽).

  • Chery Tiggo 9: 8 динамиков в базе, но комплектация Ultra (4,5 млн ₽) включает 14 динамиков, часть из которых встроена в подголовники.

  • Changan UNI-K: 14 динамиков от Sony - серьёзный уровень даже для взыскательного уха.

Китайский люкс и электрический звук

Китайский бизнес-седан Hongqi H9 оснащается аудиосистемой Bose с 12 динамиками. А его электрический родственник, флагманский кроссовер E-HS9, уже получил 16 динамиков в штатной комплектации.

А вот Zeekr делает ставку на премиальный звук: автомобили этой марки комплектуются системой Yamaha с 28 динамиками - нечто близкое к концертному залу.

Кто в топе автозвука

  • Mercedes-Benz S-Class: 31 динамик

  • Range Rover Meridian: 34 динамика + сабвуфер

  • Cadillac Escalade с системой AKG Studio Reference: от 36 до 40 динамиков - мировой рекорд среди серийных машин.

Уточнения

Автомоби́ль - моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Михаил Гаврилов
Михаил Гаврилов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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