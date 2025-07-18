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Нейтраль в автомате может сломать коробку: привычка с механики может дорого обойтись

При долгом ожидании в пробке лучше использовать режим Паркинг
2:06
Авто

Многие водители, пересевшие с "механики" на автомат, продолжают использовать нейтральную передачу по привычке. Однако в автомобилях с АКПП включение режима N не всегда безопасно. В ряде ситуаций это может привести к ускоренному износу коробки или даже к серьёзной поломке.

автоматическая коробка передач
Фото: Wikipedia by The Car Spy, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
автоматическая коробка передач

Когда нейтраль — не лучший выбор

Во время короткой остановки — например, на светофоре — переключаться в режим N не нужно. Современные автоматы отлично справляются с такими паузами в режиме D. Трансмиссия при этом не перегревается и не испытывает лишней нагрузки, а вот частые переходы между режимами могут наоборот навредить.

Что делать в пробке

Если автомобиль долго стоит на месте, лучше перевести коробку в P - особенно если дорога ровная. Это обеспечит полную блокировку колёс, исключая риск случайного движения. В этом случае ручной тормоз можно не использовать, если вы уверены в горизонтальной поверхности.

Опасный момент — нейтраль на скорости

Критическая ошибка — включение N на высокой скорости. В этом режиме насос в коробке работает не в полную силу, и элементы трансмиссии остаются без достаточной смазки. Последствия могут быть фатальными для "автомата" — от ускоренного износа до капитального ремонта.

Как правильно возвращаться с нейтрали в "драйв"

Если режим N был активирован в движении, не нажимайте на газ. Лучше отпустить педаль акселератора и дождаться, пока обороты опустятся до холостых. Только после этого переключайтесь в D. Так вы избежите рывков и снизите нагрузку на коробку.

Нейтраль и буксировка: строгие ограничения

Режим N допустим при буксировке, но только:

  • на коротких дистанциях — не более 10 км;

  • на низкой скорости — максимум 30 км/ч.

Если требуется перевезти автомобиль дальше — лучше вызвать эвакуатор. Иначе трансмиссия может получить непоправимый урон.

Уточнения

Автоматическая коробка переключения передач (АКПП) в широком смысле — коробка передач, устройство и механика работы которой позволяют ей в процессе движения транспортного средства самостоятельно определять наиболее подходящее доступное передаточное отношение.

Автор Михаил Гаврилов
Михаил Гаврилов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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