Поломки мотора на 20 тысячах: как конструктивный дефект убивает корейские авто

Американские эксперты провели масштабное исследование, чтобы выяснить, какие автомобильные двигатели чаще всего вызывают проблемы у владельцев. Результаты оказались шокирующими: на вершине антирейтинга — моторы Hyundai и Kia семейства Theta II. Эти двигатели стали настоящим "головняком" для тысяч автовладельцев по всему миру.
Главная беда — блок цилиндров, который регулярно становится источником серьёзных проблем. По словам механиков из сервисов, такие поломки встречаются пугающе часто: мотор выходит из строя, а владельцу приходится готовиться к дорогостоящему ремонту или полной замене двигателя.
Под удар попали сразу несколько популярных моделей Hyundai и Kia:
Hyundai Elantra
Kia Ceed
Hyundai Sonata
Kia Soul
Hyundai Tucson
Kia Sportage
Kia Optima
Genesis G70
Наиболее уязвимыми оказались версии с двухлитровыми и 2.4-литровыми моторами. И что особенно неприятно — проблемы возникают даже при небольшом пробеге.
Разобравшись в устройстве мотора Theta II, специалисты выделили несколько критичных недоработок:
слабоэффективный масляный насос;
уязвимые цилиндры с дефектами конструкции;
отсутствие дополнительных форсунок для смазки поршней;
хрупкий катализатор, фрагменты которого могут проникать в двигатель.
Последний пункт — особенно опасный. Когда катализатор разрушается, микрочастицы попадают в поршневую группу и начинают царапать стенки цилиндров. Итог — заклинивание и капитальный ремонт.
Первые массовые жалобы стали поступать ещё во времена выпуска третьего поколения Kia Sportage. Владельцы, устав бороться с "железом", прибегали к радикальным мерам — удаляли катализаторы, чтобы не довести мотор до серьёзной поломки.
В США автогиганты признали проблему: с 2015 года Hyundai и Kia потратили около 3 миллиардов долларов на отзывные кампании, компенсации и доработку систем. Но в России ситуация иная: официального признания проблем не последовало, а специальных сервисных программ до сих пор не предложено.
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