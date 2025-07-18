Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Григорий Лепс готовится к свадьбе: как он меняет свою жизнь?
Николай Сердюков делится секретами завоевания сердца Ксении Бородиной
Летний отпуск: как правильно загрузить багаж в автомобиле, чтобы не навредить себе
Тонкие волосы: лучшие стрижки и укладки для объема и легкости
Американец Макдоннелл восстановил рецепт древнеегипетского пива по папирусу
Голубые глаза у собак могут быть связаны с глухотой, предупреждают ветеринары
Садоводы используют сыворотку с йодом для подкормки и защиты томатов
Кабачок каждый день: польза, рецепты и секреты хранения
Преимущества и недостатки квартир на разных этажах новостроек — рекомендации от риелторов

Поломки мотора на 20 тысячах: как конструктивный дефект убивает корейские авто

Моторы Hyundai и Kia ломаются даже при малом пробеге
Авто

Американские эксперты провели масштабное исследование, чтобы выяснить, какие автомобильные двигатели чаще всего вызывают проблемы у владельцев. Результаты оказались шокирующими: на вершине антирейтинга — моторы Hyundai и Kia семейства Theta II. Эти двигатели стали настоящим "головняком" для тысяч автовладельцев по всему миру.

Kia EV6
Фото: commons.wikimedia.org by Zotyefan, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Kia EV6

Почему моторы Theta II ломаются чаще других

Главная беда — блок цилиндров, который регулярно становится источником серьёзных проблем. По словам механиков из сервисов, такие поломки встречаются пугающе часто: мотор выходит из строя, а владельцу приходится готовиться к дорогостоящему ремонту или полной замене двигателя.

Кого затронула проблема

Под удар попали сразу несколько популярных моделей Hyundai и Kia:

  • Hyundai Elantra

  • Kia Ceed

  • Hyundai Sonata

  • Kia Soul

  • Hyundai Tucson

  • Kia Sportage

  • Kia Optima

  • Genesis G70

Наиболее уязвимыми оказались версии с двухлитровыми и 2.4-литровыми моторами. И что особенно неприятно — проблемы возникают даже при небольшом пробеге.

Что не так в конструкции двигателя

Разобравшись в устройстве мотора Theta II, специалисты выделили несколько критичных недоработок:

  • слабоэффективный масляный насос;

  • уязвимые цилиндры с дефектами конструкции;

  • отсутствие дополнительных форсунок для смазки поршней;

  • хрупкий катализатор, фрагменты которого могут проникать в двигатель.

Последний пункт — особенно опасный. Когда катализатор разрушается, микрочастицы попадают в поршневую группу и начинают царапать стенки цилиндров. Итог — заклинивание и капитальный ремонт.

Первые тревожные сигналы пришли от Sportage

Первые массовые жалобы стали поступать ещё во времена выпуска третьего поколения Kia Sportage. Владельцы, устав бороться с "железом", прибегали к радикальным мерам — удаляли катализаторы, чтобы не довести мотор до серьёзной поломки.

Как отреагировали производители

В США автогиганты признали проблему: с 2015 года Hyundai и Kia потратили около 3 миллиардов долларов на отзывные кампании, компенсации и доработку систем. Но в России ситуация иная: официального признания проблем не последовало, а специальных сервисных программ до сих пор не предложено.

Уточнения

Дви́гатель вну́треннего сгора́ния (ДВС) — разновидность теплового двигателя, в котором топливная смесь сгорает непосредственно в рабочей камере (внутри) двигателя.

Автор Михаил Гаврилов
Михаил Гаврилов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
*
Популярное
Неудобная рыба: почему рыбец вызывает столько проблем на рыбалке

Рыбец, занесенный в Красную книгу, вызывает недовольство рыболовов и экологов. Почему его массовость стала причиной споров и конфликтов?

Массовое размножение рыбца: проблемы для экосистемы и рыболовной индустрии
Кашалот признан самым крупным хищником в истории планеты
Не рыба и не кит: это существо охотится на акул и сражается с монстрами глубин
Парижские модницы выбирают простоту: 7 летних платьев, которые захочется надеть прямо сейчас
Toyota больше не король: японский потомок сбросил с трона создателя — вот новый лидер-гибрид
Михаил Кузьмин: троечники всегда были хорошими организаторами и руководителями Юлиана Погосова Как Израиль сразился за друзов: секреты нового геополитического альянса Любовь Степушова Донбасс: Главное на войне — это остаться человеком Дарья Асламова
Она должна разрывать плоть — но у неё другой вкус: пиранья, которая не собирается жить по правилам
5 лучших рецептов вишнёвой наливки: от классики до коньяка
Он ударил так быстро, что таймер заплакал — нокаут, который потряс ринг и мир за мгновение
Он ударил так быстро, что таймер заплакал — нокаут, который потряс ринг и мир за мгновение
Последние материалы
Николай Сердюков делится секретами завоевания сердца Ксении Бородиной
Летний отпуск: как правильно загрузить багаж в автомобиле, чтобы не навредить себе
Тонкие волосы: лучшие стрижки и укладки для объема и легкости
Американец Макдоннелл восстановил рецепт древнеегипетского пива по папирусу
Голубые глаза у собак могут быть связаны с глухотой, предупреждают ветеринары
Садоводы используют сыворотку с йодом для подкормки и защиты томатов
Моторы Hyundai и Kia ломаются даже при малом пробеге
Кабачок каждый день: польза, рецепты и секреты хранения
Преимущества и недостатки квартир на разных этажах новостроек — рекомендации от риелторов
Учёные связали акне и экзему с нарушением микрофлоры кишечника
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.