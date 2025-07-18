Поломки мотора на 20 тысячах: как конструктивный дефект убивает корейские авто

Моторы Hyundai и Kia ломаются даже при малом пробеге

Американские эксперты провели масштабное исследование, чтобы выяснить, какие автомобильные двигатели чаще всего вызывают проблемы у владельцев. Результаты оказались шокирующими: на вершине антирейтинга — моторы Hyundai и Kia семейства Theta II. Эти двигатели стали настоящим "головняком" для тысяч автовладельцев по всему миру.

Фото: commons.wikimedia.org by Zotyefan, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Kia EV6

Почему моторы Theta II ломаются чаще других

Главная беда — блок цилиндров, который регулярно становится источником серьёзных проблем. По словам механиков из сервисов, такие поломки встречаются пугающе часто: мотор выходит из строя, а владельцу приходится готовиться к дорогостоящему ремонту или полной замене двигателя.

Кого затронула проблема

Под удар попали сразу несколько популярных моделей Hyundai и Kia:

Hyundai Elantra

Kia Ceed

Hyundai Sonata

Kia Soul

Hyundai Tucson

Kia Sportage

Kia Optima

Genesis G70

Наиболее уязвимыми оказались версии с двухлитровыми и 2.4-литровыми моторами. И что особенно неприятно — проблемы возникают даже при небольшом пробеге.

Что не так в конструкции двигателя

Разобравшись в устройстве мотора Theta II, специалисты выделили несколько критичных недоработок:

слабоэффективный масляный насос;

уязвимые цилиндры с дефектами конструкции;

отсутствие дополнительных форсунок для смазки поршней;

хрупкий катализатор, фрагменты которого могут проникать в двигатель.

Последний пункт — особенно опасный. Когда катализатор разрушается, микрочастицы попадают в поршневую группу и начинают царапать стенки цилиндров. Итог — заклинивание и капитальный ремонт.

Первые тревожные сигналы пришли от Sportage

Первые массовые жалобы стали поступать ещё во времена выпуска третьего поколения Kia Sportage. Владельцы, устав бороться с "железом", прибегали к радикальным мерам — удаляли катализаторы, чтобы не довести мотор до серьёзной поломки.

Как отреагировали производители

В США автогиганты признали проблему: с 2015 года Hyundai и Kia потратили около 3 миллиардов долларов на отзывные кампании, компенсации и доработку систем. Но в России ситуация иная: официального признания проблем не последовало, а специальных сервисных программ до сих пор не предложено.

Уточнения

Дви́гатель вну́треннего сгора́ния (ДВС) — разновидность теплового двигателя, в котором топливная смесь сгорает непосредственно в рабочей камере (внутри) двигателя.

