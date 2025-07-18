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Функция автозапуска не так проста: вот как она может привести к ДТП или поломке

Длительный холостой прогрев увеличивает износ двигателя
2:46
Авто

Дистанционный запуск двигателя — незаменимая функция зимой. Он позволяет прогреть мотор и салон ещё до того, как вы сядете за руль. Но за удобством кроются нюансы: неправильное использование автозапуска может обернуться неприятностями, включая повышенный износ двигателя, замёрзшие тормоза и даже риск ДТП.

Брелок StarLine
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Брелок StarLine

Как работает автозапуск и чем он полезен

Современные системы запуска работают либо через приложение на смартфоне, либо через брелок. Они часто интегрированы с охранными модулями и позволяют управлять машиной на расстоянии. Однако даже продвинутые версии требуют от водителя базовых знаний — иначе техника может сыграть злую шутку.

Особенности для механики: внимание к деталям

На автомобилях с МКПП особенно важно следить за положением рычага. Ранние версии автозапуска не имели блокировки включённой передачи, и запуск мог привести к резкому рывку машины вперёд. Новые системы оснащены защитой, но водителю всё равно стоит быть внимательным и не полагаться исключительно на электронику.

Ручник — необходим, но не всегда безопасен

Большинство систем требуют, чтобы перед запуском был активирован стояночный тормоз. Но зимой это может обернуться проблемой — тормозные колодки могут примерзнуть. Чтобы избежать этого, рекомендуется за пару минут до остановки просушить тормоза лёгкими притормаживаниями.

Прогрев — не дольше 5-7 минут

Многие оставляют двигатель работать по 15-20 минут, чтобы прийти в тёплую машину. Но это вредно. Долгий холостой ход в мороз увеличивает износ двигателя и ухудшает состояние масла. Оптимальный вариант — 5-7 минут, особенно если температура не экстремальная.

Настройка печки: ошибка большинства водителей

Частая проблема — неправильная настройка отопителя. Важно заранее выбрать рециркуляцию воздуха, направить поток на лобовое стекло и установить 1-2 скорость вентилятора. Это ускорит оттаивание и сократит время прогрева. При отключённой рециркуляции салон прогревается медленнее.

Температурные настройки — для тех, кто думает наперёд

Лучше заранее настроить автозапуск так, чтобы он реагировал на падение температуры охлаждающей жидкости. Это убережёт мотор от чрезмерной нагрузки при запуске в минус 25-30. Если такой функции нет — лучше завести машину вручную и лично оценить состояние: так вы вовремя заметите замёрзшее масло или проблемы с АКПП.

Уточнения

Автозапуск - функция в некоторых операционных системах и средах, заключающаяся в автоматическом выполнении определённых операций при обнаружении вновь подключённого носителя данных или свежепримонтированной файловой системы.

Автор Михаил Гаврилов
Михаил Гаврилов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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