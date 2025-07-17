Треугольники без основания: новая система на дорогах, которая уже влияет на безопасность

На некоторых участках российских дорог автомобилисты всё чаще замечают странные символы: галочки, треугольники, непохожие на привычную разметку. Водители сбиваются с толку: нужно ли на них как-то реагировать, и грозит ли штраф за невнимание к этим знакам?
На самом деле треугольная разметка — не абсолютная новинка. Перевёрнутые треугольники на асфальте используются в качестве дубляжа к знаку "Уступи дорогу". Они служат визуальным напоминанием о необходимости снизить скорость и быть внимательнее перед перекрёстками, особенно в сложных условиях движения.
Так называемые галочки на асфальте ранее применялись для обозначения островков безопасности и их расширяющихся зон. Их форма легко адаптируется под конкретный участок дороги, благодаря чему разметка остаётся понятной даже на нестандартных развязках. Но недавно у этих символов появилось новое, куда более масштабное назначение.
Первые масштабные внедрения новой дорожной разметки замечены на трассах М-4 "Дон" и М-11 "Нева". Там треугольники и галочки наносятся с равномерным шагом — и это не случайность. Расстояние между ними напрямую связано с установленной скоростью движения:
на участках с лимитом 110 км/ч шаг составляет 55 метров;
на 130 км/ч — уже 65 метров.
Такая геометрия — результат точного инженерного расчёта, направленного на повышение безопасности.
Смысл новой разметки в том, чтобы дать водителю простой и наглядный способ оценки безопасного интервала. По правилам, на скорости более 100 км/ч дистанция между автомобилями должна быть увеличенной. Новые символы на асфальте помогают "на глаз" контролировать расстояние: если между вами и впереди идущей машиной как минимум два треугольника — дистанция безопасна.
Пока что наличие или отсутствие нужной дистанции с использованием этих ориентиров носит рекомендательный характер. Ни штрафов, ни формальных нарушений ПДД за пренебрежение такой разметкой нет. Однако в будущем возможна интеграция этих символов в цифровые комплексы контроля дистанции — и тогда за "слишком близко" можно будет получить штраф автоматически.
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