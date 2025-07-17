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Треугольники без основания: новая система на дорогах, которая уже влияет на безопасность

На трассах М-4 и М-11 появилась новая разметка для контроля дистанции
2:40
Авто

На некоторых участках российских дорог автомобилисты всё чаще замечают странные символы: галочки, треугольники, непохожие на привычную разметку. Водители сбиваются с толку: нужно ли на них как-то реагировать, и грозит ли штраф за невнимание к этим знакам?

Разметка на трассе
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Разметка на трассе

Что означают треугольники и галочки на трассе

На самом деле треугольная разметка — не абсолютная новинка. Перевёрнутые треугольники на асфальте используются в качестве дубляжа к знаку "Уступи дорогу". Они служат визуальным напоминанием о необходимости снизить скорость и быть внимательнее перед перекрёстками, особенно в сложных условиях движения.

Галочки на дороге: больше, чем просто "островки"

Так называемые галочки на асфальте ранее применялись для обозначения островков безопасности и их расширяющихся зон. Их форма легко адаптируется под конкретный участок дороги, благодаря чему разметка остаётся понятной даже на нестандартных развязках. Но недавно у этих символов появилось новое, куда более масштабное назначение.

Где и зачем появились новые символы

Первые масштабные внедрения новой дорожной разметки замечены на трассах М-4 "Дон" и М-11 "Нева". Там треугольники и галочки наносятся с равномерным шагом — и это не случайность. Расстояние между ними напрямую связано с установленной скоростью движения:

  • на участках с лимитом 110 км/ч шаг составляет 55 метров;

  • на 130 км/ч — уже 65 метров.

Такая геометрия — результат точного инженерного расчёта, направленного на повышение безопасности.

Визуальный помощник для соблюдения дистанции

Смысл новой разметки в том, чтобы дать водителю простой и наглядный способ оценки безопасного интервала. По правилам, на скорости более 100 км/ч дистанция между автомобилями должна быть увеличенной. Новые символы на асфальте помогают "на глаз" контролировать расстояние: если между вами и впереди идущей машиной как минимум два треугольника — дистанция безопасна.

Будет ли штраф за игнорирование новой разметки

Пока что наличие или отсутствие нужной дистанции с использованием этих ориентиров носит рекомендательный характер. Ни штрафов, ни формальных нарушений ПДД за пренебрежение такой разметкой нет. Однако в будущем возможна интеграция этих символов в цифровые комплексы контроля дистанции — и тогда за "слишком близко" можно будет получить штраф автоматически.

Уточнения

Ско́рость - векторная физическая величина, характеризующая быстроту перемещения и направление движения материальной точки относительно выбранной системы отсчёта.

Автор Михаил Гаврилов
Михаил Гаврилов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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