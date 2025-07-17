Оцинковка в Китае изменилась: вот какие модели реально держатся в условиях РФ

Китайские авто теряют антикоррозийные свойства через 7–8 лет эксплуатации

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Устойчивость кузова к коррозии — один из важнейших факторов, определяющих долговечность автомобиля, особенно в условиях российского климата. Влага, реагенты и резкие перепады температур — всё это оказывает агрессивное воздействие на металл. А как обстоят дела с защитой у китайских машин, которые всё активнее покоряют рынок?

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Geely Cityray

Ржавчина: старый враг китайского автопрома

Ранее китайские автомобили нередко страдали от быстрого появления коррозии. Даже при использовании современных технологий в трансмиссии и электронике, кузов оставался слабым звеном. Уже через пару сезонов на российских дорогах можно было увидеть рыжие пятна, особенно в зонах сколов и стыков.

Новый уровень, но не без оговорок

Сейчас китайский автопром делает ощутимые шаги вперёд — как в дизайне, так и в комплектациях. Однако вопросы к долговечности кузова остаются. Пока прошло недостаточно времени, чтобы объективно оценить, как китайские машины покажут себя в плане стойкости к ржавчине через 10-15 лет эксплуатации.

Tiggo 4 Pro: компромисс бюджетного сегмента

У этой модели используется холодная оцинковка — метод недорогой, но менее устойчивый. Крыша, капот и крышка багажника не оцинкованы, на них нанесён лишь катафорезный грунт. Заводская гарантия на антикоррозийную стойкость — 3 года или 100 000 км.

Tiggo 8 Pro: уже серьёзнее, но не идеально

Здесь применяется горячая оцинковка — более дорогой и надёжный метод. Однако и у этой модели крыша остаётся без цинкового слоя. Вместо него используется улучшенный катафорез. Гарантия — 5 лет или 150 000 км. При соблюдении условий эксплуатации защита способна продержаться до 10 лет.

Haval: лучше снаружи, но с нюансами

Haval использует гальваническую оцинковку — хорошее решение для борьбы с ржавчиной. Правда, крыша по-прежнему без цинка. Гарантия от сквозной коррозии — 6 лет без ограничения по пробегу, но при условии ежегодных проверок кузова у дилера.

Coolray от Geely: снова холодная оцинковка

Как и у Tiggo 4 Pro, здесь применяется бюджетная холодная оцинковка. Капот и крыша защищены только катафорезом, что снижает общий антикорпотенциал. Гарантия — 5 лет или 150 000 км, но реальная защита будет зависеть от ухода.

Что делать владельцам: защита — в ваших руках

На практике антикоррозийные покрытия китайских авто служат 7-8 лет — при условии аккуратной эксплуатации. Но если автомобиль не мыть, не обрабатывать днище и игнорировать сколы, то первые признаки ржавчины появятся раньше. Особенно это касается моделей с незащищённой крышей и капотом — именно здесь каждый скол может обернуться проблемой.

Уточнения

Ку́зов - часть автомобиля или другого транспортного средства, предназначенная для размещения пассажиров и груза. Кузов крепится к раме автомобиля.

