Топливо влияет на мощность: простой способ почувствовать прибавку в динамике

Холодное топливо улучшает сгорание смеси в двигателе

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Многие водители замечают: после заправки автомобиль начинает ехать бодрее. Кажется, будто двигатель проснулся, а машина стала откликаться на газ с большей охотой. Это не всегда иллюзия — есть конкретные технические причины, почему так происходит.

Фото: wikimedia.org by Rama, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ нефть

Как топливо теряет свои свойства

Если бензин долго стоит в баке, его свойства ухудшаются. Уже через пару недель снижается октановое число: испаряются летучие компоненты присадок, улучшающих антидетонационные характеристики. Они уходят через систему вентиляции, и мотор начинает работать не так эффективно. Новая заправка возвращает топливу его изначательные качества — и машина действительно едет лучше.

Температура тоже имеет значение

Когда топливо холодное, оно сгорает эффективнее. Это позволяет двигателю выдавать больше мощности без риска детонации. Особенно этот эффект заметен зимой или при заправке на АЗС с подземными резервуарами — там бензин всегда прохладный.

Работа вентиляции и неожиданная прибавка в мощности

Иногда "оживление" мотора связано с особенностями системы вентиляции бака. Если, например, клапан продувки адсорбера работает нестабильно или картридж уже изношен, в баке накапливается лишнее давление. Это мешает нормальной работе топливного насоса. При открытии крышки бензобака давление сбрасывается — и система снова работает как нужно. Это и создаёт ощущение, что после заправки мотор заработал мощнее.

Полный бак и динамика на старте

Особенно ярко эффект проявляется на заднеприводных авто. Когда бак полон, вес распределяется больше на заднюю ось. Это улучшает сцепление с дорогой, особенно при старте. На скользком покрытии или при резком ускорении это даёт явное преимущество: меньше пробуксовки, лучше разгон.

Уточнения

Бензи́н - горючая смесь лёгких углеводородов с температурой кипения от +33 до +205 °C (в зависимости от примесей).

