Легенда уходит в историю: Isdera объявила о банкротстве после 40 лет существования

От Феррари до Bugatti: редкие модели Isdera станут золотыми экспонатами

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Одна из самых эксклюзивных автомобильных марок Германии — Isdera — объявила о банкротстве, положив конец 40-летней истории бутик-производства уникальных спорткаров. Основанная в 1982 году, компания всегда держалась в стороне от массового рынка, выпустив всего около 100 автомобилей за всё время существования.

Фото: commons.wikimedia.org by Mr.choppers, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Исдера Коммендаторе

Но в 2024 году даже страсть к дизайну и инженерной культуре не смогли противостоять реалиям — мир, ориентированный на массовую электрификацию и снижение издержек, оказался слишком тяжёлым испытанием.

Почему это произошло: технологии и давление отрасли

Падение Isdera связано с неспособностью адаптироваться к новой динамике в автомобильной индустрии. Повсеместная электрификация, рост производственных и логистических затрат, а также быстрое развитие технологий в крупных автоконцернах поставили бутик-бренд в невыгодное положение.

Компания пыталась сохранить уникальность, но рынок требовал другого — масштабирования, цифровизации и гибкости, с которыми Isdera справиться не смогла.

Неудачные попытки перезапуска

Путь к банкротству не был мгновенным. В 2017 году Isdera заключила партнёрство с китайской WM Motor, а позже была поглощена Xinghui Automotive Group. На фоне сделки в 2024 году открылся исследовательский центр и сборочное предприятие в Китае, что должно было стать отправной точкой для нового этапа.

Однако проект не оправдал ожиданий. Commendatore GT — амбициозный электрический суперкар — так и не дошёл до серийного производства. Китайская инвестиционная волна не сумела оживить бренд, и в итоге компания оказалась финансово истощена.

Иконы прошлого: модели, ставшие частью истории

Несмотря на банкротство, наследие Isdera останется в истории:

Commendatore 112i (1993) — футуристичный суперкар в честь Энцо Феррари;

AK 116i (2006) — дань классике Bugatti;

Imperator (1984-1991) — двухместное купе с характером;

Commendatore GT — неосуществлённая мечта об электроспорте.

Каждая из этих моделей выпускалась в единичных экземплярах или ограниченными сериями, что уже делает их объектом коллекционного интереса.

Коллекционная ценность резко возрастает

Банкротство Isdera автоматически повышает ценность всех произведённых автомобилей. Их немного, а после закрытия бренда новых уже точно не будет. Это даёт шанс их владельцам — особенно тем, у кого сохранились оригинальные версии без реставраций — увеличить стоимость собственности в несколько раз.

Специалисты предсказывают, что интерес к Isdera на аукционах и у коллекционеров будет расти, особенно в связи с трендом на редкие европейские автомобили 80-90-х годов.

Уточнения

Isdera GmbH (аббревиатура от нем. Ingenieurbüro für Styling Design und Racing) — частный автопроизводитель, который базируется в маленькой мастерской в Хильдесхайме, Германия. До 2005 года компания находилась в Леонберге, Германия.

