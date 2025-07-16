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Авторынок в ожидании бури: что будет с ценами на китайские авто

Пошлины и сборы: Минпромторг готовит ужесточение условий для импортёров
3:07
Авто

Председатель Комитета Госдумы по защите конкуренции Валерий Гартунг выступил с инициативой обложить китайские автомобили импортными пошлинами.

Автомобиль Lada Vesta
Фото: commons.wikimedia.org by Ilya Plekhanov, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Автомобиль Lada Vesta

По его мнению, это необходимо для защиты отечественных автопроизводителей, а также для создания условий, стимулирующих локализацию производства и технологическое развитие отрасли.

Вместе с этим Гартунг предлагает повысить утилизационный сбор и снизить ключевую ставку как комплексные меры по оздоровлению экономики и укреплению позиций российской промышленности. Об этом депутат рассказал в интервью «Ленте.ру».

Выступление Гартунга поддержал и бизнес-сектор. Генеральный директор компании "Мой Автопрокат" Дмитрий Матвеев отметил, что зависимость от китайских автопроизводителей становится критической, особенно в условиях ограниченного доступа к западным технологиям и санкционного давления.

Матвеев предложил рассмотреть введение квот или гибкой системы пошлин для импорта китайских автомобилей. Это, по его словам, позволит не только защитить национальный рынок, но и создать стимулы для реального производства внутри страны, а не для простого шильдирования иностранных моделей.

Тем временем, некоторые китайские бренды уже адаптируются к новым условиям. Так, в мае 2025 года компания Chery запустила марку Tenet, внешне позиционируемую как российский бренд, чтобы обойти возможные санкции и упростить сертификацию.

Однако рынок уже столкнулся с проблемой затоваривания. В преддверии ожидаемого повышения утилизационного сбора, дилеры массово завозили машины, формируя запасы до 700 тысяч единиц. В октябре 2024 года импорт китайских автомобилей достиг рекорда — 112 тысяч машин за месяц, что вызвало перегрузку логистики и рост затрат на хранение.

Глава Минпромторга Антон Алиханов подтвердил, что ведомство рассматривает повышение утилизационного сбора, особенно для автомобилей с мощностью более 160 лошадиных сил. По мнению министра, это поможет сдержать рост импорта и поддержать внутренний рынок, особенно в сегменте массового и бюджетного транспорта.

Минпромторг также активно обсуждает механизмы дифференциации сборов в зависимости от происхождения, уровня локализации и экологического класса транспортных средств.

На этом фоне депутат Госдумы Виталий Милонов высказался против жёстких ограничений, заявив, что вместо заградительных мер государству нужно стимулировать качество отечественного производства и привлекать инженерные кадры.

Милонов подверг критике практику, когда российские бренды выпускают китайские автомобили под собственными логотипами, не меняя сути конструкции. Он считает, что решение не в запретах, а в развитии реального автопрома, который сможет конкурировать за счёт инженерии, дизайна и надёжности.

Уточнения

Автомоби́льная промы́шленность (автомобилестрое́ние) — отрасль промышленности, осуществляющая производство безрельсовых транспортных средств (например, автомобилей, мотоциклов и повозок), преимущественно с двигателями внутреннего сгорания (ДВС).

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
Куратор Игорь Моржаретто
*
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