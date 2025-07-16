Туристические автобусы на выделенках: новый поворот в законодательстве

Туризм без пробок: законопроект поможет массовым мероприятиям и путешествиям

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Минтранс России представил законопроект, который может кардинально изменить правила дорожного движения для туристических автобусов.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ туристический автобус

Документ, опубликованный на федеральном портале проектов нормативных правовых актов, предлагает разрешить регионам самостоятельно определять, какие автобусы смогут использовать выделенные полосы для общественного транспорта.

Речь идёт о транспортных средствах массой свыше 5 тонн и с вместимостью более восьми пассажиров, то есть типичных туристических и экскурсионных автобусах. До сих пор подобными полномочиями обладали только Москва, Санкт-Петербург и Севастополь.

Если документ будет принят, все субъекты Российской Федерации получат возможность самостоятельно принимать решения по допуску туристических автобусов к движению по выделенным полосам. Это станет важным шагом к децентрализации транспортного регулирования и позволит учитывать местную специфику, особенности городского трафика и потребности туристического сектора.

Минтранс подчёркивает: это позволит регионам более гибко реагировать на запросы участников туристического рынка, в том числе во время массовых мероприятий, фестивалей и межрегиональных туров.

Одно из ключевых преимуществ законопроекта — значительное сокращение времени в пути. Выделенные полосы существенно повышают среднюю скорость движения транспорта, особенно в крупных городах и туристических центрах, где пробки — обычное дело.

Для туристов это означает:

более надёжное планирование маршрутов;

меньше времени в дороге;

комфортные условия для экскурсий.

Для перевозчиков — экономию топлива, снижение издержек и рост удовлетворённости клиентов. Законопроект также позволит создать более устойчивую логистику в сфере событийного туризма, где важно быстро доставлять большие группы к месту мероприятия.

Инициатива рассматривается в рамках поручения правительства РФ по улучшению условий для внутреннего туризма. Как заявил мэр Москвы Сергей Собянин, столица уже располагает 500 км выделенных полос, а до конца 2026 года планируется ввести ещё около 40 км.

Благодаря такой инфраструктуре скорость движения общественного транспорта увеличилась в 2-4 раза, а время в пути для пассажиров сократилось. Введение туристических автобусов на эти полосы будет логичным продолжением политики повышения эффективности и устойчивости транспортной системы.

Документ находится на публичном обсуждении, и любые заинтересованные стороны — от представителей турбизнеса до частных перевозчиков — могут высказать своё мнение. Это важный этап: от реакции отрасли зависит, в каком виде законопроект будет принят.

Если инициатива получит одобрение, новые правила могут вступить в силу уже в ближайшие годы, открывая перед туристическими компаниями больше возможностей для мобильности и качества обслуживания.