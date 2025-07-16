Туристические автобусы на выделенках: новый поворот в законодательстве

Минтранс России представил законопроект, который может кардинально изменить правила дорожного движения для туристических автобусов.
Документ, опубликованный на федеральном портале проектов нормативных правовых актов, предлагает разрешить регионам самостоятельно определять, какие автобусы смогут использовать выделенные полосы для общественного транспорта.
Речь идёт о транспортных средствах массой свыше 5 тонн и с вместимостью более восьми пассажиров, то есть типичных туристических и экскурсионных автобусах. До сих пор подобными полномочиями обладали только Москва, Санкт-Петербург и Севастополь.
Если документ будет принят, все субъекты Российской Федерации получат возможность самостоятельно принимать решения по допуску туристических автобусов к движению по выделенным полосам. Это станет важным шагом к децентрализации транспортного регулирования и позволит учитывать местную специфику, особенности городского трафика и потребности туристического сектора.
Минтранс подчёркивает: это позволит регионам более гибко реагировать на запросы участников туристического рынка, в том числе во время массовых мероприятий, фестивалей и межрегиональных туров.
Одно из ключевых преимуществ законопроекта — значительное сокращение времени в пути. Выделенные полосы существенно повышают среднюю скорость движения транспорта, особенно в крупных городах и туристических центрах, где пробки — обычное дело.
Для туристов это означает:
Для перевозчиков — экономию топлива, снижение издержек и рост удовлетворённости клиентов. Законопроект также позволит создать более устойчивую логистику в сфере событийного туризма, где важно быстро доставлять большие группы к месту мероприятия.
Инициатива рассматривается в рамках поручения правительства РФ по улучшению условий для внутреннего туризма. Как заявил мэр Москвы Сергей Собянин, столица уже располагает 500 км выделенных полос, а до конца 2026 года планируется ввести ещё около 40 км.
Благодаря такой инфраструктуре скорость движения общественного транспорта увеличилась в 2-4 раза, а время в пути для пассажиров сократилось. Введение туристических автобусов на эти полосы будет логичным продолжением политики повышения эффективности и устойчивости транспортной системы.
Документ находится на публичном обсуждении, и любые заинтересованные стороны — от представителей турбизнеса до частных перевозчиков — могут высказать своё мнение. Это важный этап: от реакции отрасли зависит, в каком виде законопроект будет принят.
Если инициатива получит одобрение, новые правила могут вступить в силу уже в ближайшие годы, открывая перед туристическими компаниями больше возможностей для мобильности и качества обслуживания.
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