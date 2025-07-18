Выключается кондиционер и стучит мотор: эти детали автомобиля умирают в жару — особенно на трассе

Жара разрушает авто: перегрев АКП, двигателя, шин и тормозов — мнение эксперта

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Большинство автопроизводителей допускают эксплуатацию легковушек при температуре до +45 °C. Но уже при +30…+35 °C начинаются проблемы, особенно если машина не новая или работает на пределе, об этом расскажет новостной портал "За рулём".

Фото: freepik.com is licensed under public domain Шляпа в машине

Перегрев двигателя и трансмиссии

Современная система охлаждения справляется с жарой, если нагрузки невелики. Однако длительная буксировка, пробуксовка в песке или поездка с прицепом — прямой путь к перегреву. С возрастом радиаторы покрываются отложениями, антифриз теряет свойства, и перегрев возможен уже при обычной езде. Простой совет — регулярно промывайте радиатор и держите уровень масла ближе к максимуму.

Топливо тоже не выдерживает

Даже современные автомобили не застрахованы от паровых пробок. Как вспоминает Ревин, редакционный "Ларгус" дёргался после стоянки на жаре из-за образования пара в топливной рампе. А если ещё и вентиляция бака не работает, при открытии крышки может выйти облако паров — крайне опасно рядом с открытым огнём.

Детонация — разрушитель мотора

В жару мотор склонен к детонации, особенно если залито топливо с низким октановым числом. Электроника может не справиться с корректировкой, и тогда мотор может быть повреждён за считаные секунды. Рекомендация проста — не перегружайте двигатель и доливайте топливо с более высоким октаном.

Перегрев АКП и тормозов

Вариаторы и "автоматы" перегреваются, особенно без отдельного радиатора. При этом резко падает ресурс масла и прокладок. Тормозные механизмы тоже страдают — перегреваются колодки, деформируются диски, вскипает жидкость. На обычных машинах чаще всего уходит эффективность торможения из-за перегрева накладок.

Шины, стекло и кондиционер

Зимние и универсальные шины в жару теряют сцепление, быстро изнашиваются и ухудшают торможение. Кондиционер может отключиться, если в системе слишком много хладагента — в жару давление растёт, и срабатывает аварийное отключение. А если обдув включить на полную, стекло может лопнуть от резкого перепада температур.

АКБ: тишина перед бурей

Если генератор выдает повышенное напряжение, то летом возможен перегрев и выкипание электролита. Это вредит не только батарее, но и соседним узлам, если на них попадёт кислота.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

