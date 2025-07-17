Кондиционер не охлаждает, а греет: одна деталь мотора превращает салон в духовку — неожиданные причины

Автомобильный кондиционер без хладагента превращается в бесполезную систему вентиляции. При его утечке климатическая установка перестаёт выполнять свою главную функцию — охлаждение. Вместо прохлады из дефлекторов начинает поступать нагретый воздух. Но почему он такой горячий?, рассказал новостной портал "За рулём".
Пока машина едет по трассе, температура поступающего воздуха зависит от наружной среды. Но если автомобиль стоит в пробке, особенно в жаркую погоду, поток становится ощутимо горячее. Всё дело в зоне, откуда воздух забирается — это пространство между капотом и лобовым стеклом. Там он прогревается от мотора и солнца. Темнее кузов — сильнее эффект. Кроме того, воздух дополнительно нагревается в самом корпусе отопителя — и здесь многое зависит от конструкции автомобиля.
Если у машины поперечный двигатель, как у большинства легковушек и кроссоверов, размещение катколлектора имеет значение. Когда он стоит ближе к радиатору, тепло в салон попадает меньше. А если катколлектор расположен у моторного щита, отделяющего двигатель от салона, он прогревает воздух сильнее. Добавим к этому турбокомпрессор — и воздух на выходе из дефлекторов может буквально обжигать.
Даже при исправном вентиляторе и фильтре климатический блок может "шалить". Воздух всегда проходит через испаритель, а если заслонка не перекрывает канал к радиатору отопителя, нагрев неизбежен. Со временем заслонки изнашиваются, тросики растягиваются или электроприводы отказывают. Это особенно актуально для старых автомобилей. Самостоятельно пережимать шланги с антифризом не стоит — это чревато течами и перегревом двигателя.
Если кондиционер не работает, лучше отключить его вовсе, закрыть дефлекторы, включить рециркуляцию и открыть окна. Неожиданное, но действенное решение — слить омыватель и заменить его обычной водой. Опрыскивая ветровое стекло, можно охладить воздух, поступающий в салон: испарение снижает температуру.
Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.
Учёные составили самую точную карту подлёдного ландшафта Антарктиды — и обнаружили тревожные особенности, влияющие на устойчивость ледяного щита.