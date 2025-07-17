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Кондиционер не охлаждает, а греет: одна деталь мотора превращает салон в духовку — неожиданные причины

Эксперт объяснил, почему кондиционер без хладагента дует горячим воздухом
2:22
Авто

Автомобильный кондиционер без хладагента превращается в бесполезную систему вентиляции. При его утечке климатическая установка перестаёт выполнять свою главную функцию — охлаждение. Вместо прохлады из дефлекторов начинает поступать нагретый воздух. Но почему он такой горячий?, рассказал новостной портал "За рулём".

Климат контроль
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Климат контроль

Скорость движения и нагрев воздуха

Пока машина едет по трассе, температура поступающего воздуха зависит от наружной среды. Но если автомобиль стоит в пробке, особенно в жаркую погоду, поток становится ощутимо горячее. Всё дело в зоне, откуда воздух забирается — это пространство между капотом и лобовым стеклом. Там он прогревается от мотора и солнца. Темнее кузов — сильнее эффект. Кроме того, воздух дополнительно нагревается в самом корпусе отопителя — и здесь многое зависит от конструкции автомобиля.

Как влияет компоновка двигателя

Если у машины поперечный двигатель, как у большинства легковушек и кроссоверов, размещение катколлектора имеет значение. Когда он стоит ближе к радиатору, тепло в салон попадает меньше. А если катколлектор расположен у моторного щита, отделяющего двигатель от салона, он прогревает воздух сильнее. Добавим к этому турбокомпрессор — и воздух на выходе из дефлекторов может буквально обжигать.

Нарушения в работе заслонок

Даже при исправном вентиляторе и фильтре климатический блок может "шалить". Воздух всегда проходит через испаритель, а если заслонка не перекрывает канал к радиатору отопителя, нагрев неизбежен. Со временем заслонки изнашиваются, тросики растягиваются или электроприводы отказывают. Это особенно актуально для старых автомобилей. Самостоятельно пережимать шланги с антифризом не стоит — это чревато течами и перегревом двигателя.

Что делать до ремонта

Если кондиционер не работает, лучше отключить его вовсе, закрыть дефлекторы, включить рециркуляцию и открыть окна. Неожиданное, но действенное решение — слить омыватель и заменить его обычной водой. Опрыскивая ветровое стекло, можно охладить воздух, поступающий в салон: испарение снижает температуру.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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