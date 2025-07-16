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Один нюанс, который может осложнить продажу машины: когда стоит отказаться от бумажного ПТС

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2:20
Авто

Вопрос, волнующий многих автовладельцев, особенно после покупки подержанного автомобиля: что делать, если в паспорте транспортного средства (ПТС) больше нет свободных строк для новых собственников? Обязательно ли получать новый документ — и стоит ли при этом сразу оформлять электронную версию?

Смартфон
Фото: commons.wikimedia.org by Skitterphoto, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Смартфон

С таким вопросом в редакцию "За рулём" обратился С. М. Михайленко из Нижегородской области. Ответ дал начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России генерал-лейтенант полиции Михаил Черников.

Когда замена не требуется

По словам Михаила Черникова, если в ПТС закончилось место, но никаких новых сделок пока не планируется, менять документ не нужно.
"До тех пор, пока транспортное средство не станет предметом новой сделки, в получении нового паспорта транспортного средства, равно как и оформлении электронного паспорта транспортного средства, необходимости нет", — пояснил он.

Это значит, что текущий собственник может спокойно пользоваться автомобилем даже с полностью заполненным ПТС — главное, чтобы это не мешало законному владению.

Что говорит регламент

Правила государственной регистрации ТС, утверждённые постановлением Правительства РФ от 21 декабря 2019 года № 1764, разрешают владельцу самостоятельно выбрать: получить дубликат ПТС в бумажной форме или оформить электронный документ. Это актуально в случае, если бумажный ПТС признан непригодным — а отсутствие свободных граф приравнивается именно к такому случаю.

Как получить новый ПТС или ЭПТС

Для оформления бумажного дубликата достаточно обратиться в ближайшее регистрационное подразделение ГИБДД. При наличии подтверждённой учётной записи подать заявление можно и через портал госуслуг.

А вот за электронным паспортом придётся обращаться в специализированные организации — в аккредитованные испытательные лаборатории или к операторам техосмотра, уполномоченным Минпромторгом РФ. Полный список таких операторов размещён на официальном сайте министерства в разделе "Документы" — подраздел "Перечни и реестры".

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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