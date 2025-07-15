Вы всё ещё показываете права в обложке: что нельзя делать при передаче документов инспектору — разъяснение МВД

МВД РФ напомнило: документы водителя нужно предъявлять без портмоне

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Права и СТС удобно носить в одном портмоне — защищены от износа, всегда под рукой. Большинство водителей и не задумываются, насколько это соответствует правилам, — ведь на посту ДПС достаточно просто раскрыть обложку. Но можно ли так делать с точки зрения закона?, об это вещает новостной портал "За рулём".

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Инспектор ГАИ

На этот вопрос ответил генерал-лейтенант полиции Михаил Черников, начальник ГУОБДД МВД России. И его позиция однозначна: правила требуют не просто демонстрации документов, а их передачи инспектору в надлежащем виде — без портмоне, без обложек и без каких-либо дополнительных предметов.

Согласно пункту 2.1.1 Правил дорожного движения, водитель обязан предъявить документы для проверки. Однако в действующей редакции нет упоминаний ни об обложках, ни об иных предметах, в которые эти документы могут быть вложены. Казалось бы, формальность. Но не в глазах закона.

Более подробно порядок взаимодействия с сотрудником ГИБДД прописан в Приказе МВД РФ от 2 мая 2023 года № 264. Согласно ему, инспектор должен получать документы непосредственно, отдельно от других предметов. Под запрет попадают любые папки, зажимы, кошельки, а также наличные или другие посторонние вещи. Цель таких требований — исключить возможность недоразумений, сократить риски и сделать процедуру проверки максимально прозрачной.

Как подчёркивается в документе: "Сотрудники ГАИ не вправе принимать сопутствующие документам предметы либо иные вещи, не имеющие отношения к исполнению обязанностей по контролю над ПДД".

Другими словами, даже если водитель не видит в этом проблемы, инспектор имеет полное право потребовать достать документы из любого аксессуара. Отказ может быть расценён как непредъявление документов, что уже чревато последствиями. Так что, чтобы не провоцировать конфликт на ровном месте, лучше заранее подготовиться к проверке и держать документы в виде, который не вызовет вопросов.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

