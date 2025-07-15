Старые привычки или необходимость? Зачем водители открывают окна, если в машине есть кондиционер

Водители предпочитают открытые окна, несмотря на кондиционеры

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Летом на дорогах легко заметить автомобили с приоткрытыми окнами. И это касается не только старых машин без кондиционеров — даже владельцы современных автомобилей с климат-контролем часто опускают стёкла, пуская в салон тёплый воздух с улицы. Почему же они отказываются от всех современных благ и возвращаются к старым привычкам?

Фото: commons.wikimedia.org by Raysonho @ Open Grid Scheduler / Grid Engine, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Водитель за рулём автомобиля

Привычка или необходимость

Как объясняет автоинструктор, многие водители выбирают открытые окна по привычке. Несмотря на развитие технологий, многие всё ещё предпочитают свежий воздух из окна, считая его более приятным и естественным. Это касается даже машин с кондиционерами, которые существуют уже почти сто лет.

"Ездить с открытыми окнами лучше и приятнее для многих водителей, даже с учётом наличия кондиционеров", — отметил автоинструктор.

Кондиционер против простуды

Когда речь идёт о выборе между кондиционером и открытыми окнами, основной причиной такого выбора, по мнению большинства автолюбителей, становится опасение за здоровье. Многие уверены, что холодный поток воздуха может спровоцировать простуду или продуть шею, особенно если в салоне находятся дети.

При этом важно понимать, что при грамотной настройке кондиционер почти не представляет угрозы здоровью. Для этого достаточно выставить комфортную температуру около 22 градусов, а также не направлять поток холодного воздуха прямо на пассажиров, а пустить его в сторону или вверх. Это поможет избежать перепадов температуры и сохранить комфорт для всех.

Проблемы с кондиционером

Некоторые водители, особенно владельцы старых или бюджетных автомобилей, предпочитают открытые окна, потому что кондиционер работает неэффективно. В таких случаях система либо не охлаждает воздух должным образом, либо, наоборот, превращает салон в морозильную камеру. В таких ситуациях проще открыть окна и позволить себе немного свежего воздуха.

Что можно сделать? Начать стоит с проверки кондиционера. Часто проблема заключается в нехватке хладагента или его утечке, что приводит к неэффективной работе системы.

Уличный воздух или кондиционер

Многие автолюбители уверены, что уличный воздух безопаснее и свежее, чем воздух из кондиционера. Однако всё зависит от состояния системы вентиляции в автомобиле. Если салонный фильтр давно не менялся, то кондиционер может действительно принести вред, так как не очищает воздух должным образом. В этом случае лучше открыть окно. Однако в исправной системе климат-контроля устройство очищает воздух от пыли, выхлопных газов и других вредных примесей, которые легко проникают в салон через открытые окна.

Секреты правильной эксплуатации кондиционера

Большинство аргументов против кондиционера теряют свою силу, если система используется правильно. Для этого достаточно поддерживать комфортную температуру около 22 градусов, направлять поток воздуха не на пассажиров, а в сторону или вверх, а также регулярно менять салонный фильтр и заправлять кондиционер. Это позволит избежать неприятных последствий и создать комфортный микроклимат в салоне.

Влияние кондиционера на расход топлива

Существует распространённое заблуждение, что кондиционер значительно увеличивает расход топлива и ухудшает динамику автомобиля. В действительности в современных автомобилях влияние кондиционера на потребление топлива минимально. Заметный рост расхода топлива и снижение мощности наблюдаются только на старых моделях с маломощными двигателями.

Уточнения

Води́тель также шофёр — человек, управляющий транспортным средством.

