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В поисках идеального авто: что выбирают москвичи и как они тратят свои деньги на покупку

Москвичи выбирают седаны: 48% опрошенных предпочитают этот тип кузова
1:54
Авто

Около 8% москвичей — почти каждый десятый житель столицы — планируют приобрести автомобиль до конца текущего года. Средний бюджет на покупку составляет порядка 1,6 млн рублей, что выяснили в результате опроса, проведенного компанией "СберСтрахование" в 37 городах России с населением свыше 500 тысяч человек.

Автосалон
Фото: www.freepik.com by senivpetro is licensed under Free More info
Автосалон

Бюджет на покупку: новый или подержанный

Большинство москвичей (74%) рассматривают вариант покупки подержанного автомобиля. В среднем они готовы потратить на это около 900 тысяч рублей. На новый автомобиль нацелены 16% потенциальных покупателей — их бюджет заметно выше и составляет до 2,4 млн рублей. Еще 5% респондентов пока не определились с выбором между новым и подержанным транспортом.

Автокредит и критерии выбора

При этом 17% участников опроса планируют воспользоваться автокредитом. Средний срок займа составит примерно 2,9 года.

Наиболее важными критериями при выборе автомобиля москвичи называют оптимальное соотношение цены и качества (72%), мощность двигателя (28%), удобство и практичность (25%), а также надежность и прочность машины (18%). Дизайн (5%) и престиж марки (2%) оказались наименее значимыми факторами.

Типы кузовов: что выбирают москвичи

Среди предпочтительных типов кузова лидируют седаны — их рассматривают 48% опрошенных. Далее следуют универсалы (18%), внедорожники (9%), хэтчбеки и кроссоверы — по 7%. Минивэны и купе интересуют лишь по 1% участников исследования, сообщает интернет-издание "Подмосковье Сегодня".

Уточнения

Москва́ — столица России, город федерального значения, административный центр Центрального федерального округа и центр Московской области, в состав которой не входит.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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