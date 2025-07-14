Обязательный видеорегистратор — с этим нововведением заплатите больше: вот как это затронет вас

Внесение видеорегистратора в обязательный перечень устройств для постановки автотранспорта на учет сделает движение на дорогах безопаснее и упростит разбирательство в аварийных случаях. Такое мнение в разговоре с "Абзацем" высказал председатель межрегионального общественного движения за права пешеходов "Союз пешеходов" Владимир Соколов.
"Обязательные видеорегистраторы помогут улучшить безопасность и снизить число автоподстав. Но водители, вероятно, будут против нововведения", — отметил Соколов.
При этом он добавил, что один видеорегистратор не сможет зафиксировать все детали ДТП, и для полного обзора необходимо несколько устройств. Также Соколов подчеркнул, что реализация этой меры может привести к увеличению стоимости страховки, что создаст дополнительные расходы для автомобилистов.
Между тем в РФ участились случаи обманов с участием цыганских детей, которые намеренно бросаются под автомобиль. Водитель в результате такой мошеннической схемы рискует получить суровое наказание, степень тяжести которого будет зависеть от состояния пострадавшего ребенка.
Ранее сообщалось, что пьяный водитель в Энгельсе протаранил толпу пешеходов. Происшествие попало на камеру видеонаблюдения, где зафиксировано, что автомобиль на большой скорости сбивает стоящих на тротуаре людей. В результате скончалась девочка-подросток, один мальчик и женщина получили травмы, сообщает издание "Абзац".
Автомобильный видеорегистратор — регистрирующее устройство, предназначенное для видео и аудиофиксации обстановки вокруг автомобиля при его движении или стоянке.
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