Путешествуйте по России без страха: вот на каких машинах можно уверенно поехать в любое место

Сервис автопроката развивается, доступность автомобилей от Калининграда до Камчатки

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Путешествия по России на автомобиле — это не только возможность исследовать родную страну, но и шанс увидеть её природу, исторические памятники и культуру, путешествуя на личном транспорте. Вместо того чтобы тратить драгоценное время на дорогу, можно сэкономить силы и нервы, прилетев в нужный город и взяв машину напрокат.

Фото: Designed by Freepik by azerbaijan_stockers, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Автомобиль

Какие автомобили можно арендовать и сколько это стоит

Сервис автопроката в России продолжает развиваться, несмотря на уход крупных мировых брендов. Теперь аренда автомобиля доступна в любом уголке страны, от Калининграда до Камчатки. Можно выбрать как бюджетные варианты, так и престижные модели — для комфортного путешествия по любому маршруту.

Калининград: начало путешествия по Балтийскому морю

Для путешественников, которые хотят насладиться Балтийским морем и Куршской косой, подходящие автомобили можно арендовать за вполне приемлемую цену. Например, за Lada Granta или Daewoo Matiz придётся заплатить около 2 300 рублей в сутки при аренде на неделю. Для более комфортных поездок, таких как семейные путешествия, подойдут Hyundai Solaris или BAIC U5 Plus (от 3 300 рублей/сутки). Для любителей ярких автомобилей есть возможность арендовать кабриолет Ford Mustang или BMW Z4 за 12 000-18 000 рублей в сутки.

Мурманск: в поисках полярного сияния

Для северных приключений, включая рыбалку на Баренцевом море и путешествия в Териберку, идеальными станут внедорожники с полным приводом. Lada Niva или Renault Duster обойдутся от 3 500 рублей в сутки. Для тех, кто не боится сложных дорог, есть и более серьезные автомобили, такие как УАЗ "Буханка" (от 3 000 рублей) или Toyota Land Cruiser Prado (от 8 000 рублей/сутки). Для поездок в такие удалённые места, как Рыбачий полуостров, стоимость аренды может увеличиться на 3 000 рублей.

Москва: от бюджетных до роскошных

В столице можно найти как бюджетные автомобили, так и роскошные модели для тех, кто хочет подчеркнуть свой статус. Среди дешевых вариантов — ВАЗ-2106 (от 900 рублей/сутки) или Lada Granta (от 1 500 рублей/сутки). Для более комфортных поездок подойдут кроссоверы, такие как Hyundai Creta (от 3 000 рублей/сутки). Для тех, кто ищет эксклюзив, можно арендовать такие машины, как Porsche 911 Turbo S (от 90 000 рублей в сутки).

Казань: поездки по Поволжью

Если ваша цель — Поволжье и поездки по Татарстану, то аренда автомобиля в Казани будет удобным вариантом. Для бюджетных путешествий подойдут такие машины, как Lada Granta или Datsun mi-DO (от 2 800 рублей в сутки). Для семейных поездок или поездок с друзьями можно арендовать 7-местный Lada Largus (от 3 000 рублей/сутки), а для более комфортных маршрутов — Hyundai Creta или Geely Monjaro (от 10 000 рублей/сутки).

Сочи: поездки по курорту и горам

В Сочи, популярном курорте на Черноморском побережье, аренда автомобиля станет удобным способом передвижения по местным достопримечательностям. Для бюджетных путешественников подойдут старые модели Lada Granta или Renault Logan (от 1 100 рублей/сутки). Для тех, кто хочет большего комфорта, можно арендовать "Москвич 3" или Omoda S5 (от 3 000 рублей/сутки). Для тех, кто хочет выделиться, доступен внедорожник Toyota Land Cruiser Prado (от 11 500 рублей/сутки) или суперкары, такие как Ferrari SF90 (250 000 рублей/сутки).

Екатеринбург: отправление в Урал

Екатеринбург — отличный старт для путешествий по Уралу. Для поездок по асфальтированным трассам подойдут Hyundai Solaris или Kia Cerato (от 2 100 рублей/сутки). Для более серьёзных путешествий по Уралу можно арендовать кроссоверы Chery Tiggo 4 Pro или Renault Kaptur (от 4 000 рублей/сутки) или даже внедорожник Tank 300 (от 10 000 рублей/сутки). Для любителей роскоши предложен Toyota Land Cruiser Prado (от 15 000 рублей/сутки).

Новосибирск: путешествие по Алтаю

Для путешествий по Сибири и Алтаю идеальными станут такие автомобили, как Kia Rio или Skoda Rapid (от 3 000 рублей/сутки). В районе 4 500 рублей в сутки можно арендовать полноприводный Hyundai Creta или свежий Omoda C5. Для более крупных компаний можно взять микроавтобус Toyota Alphard (от 7 000 рублей/сутки). Для любителей внедорожников — Tank 500 (от 15 000 рублей/сутки).

Красноярск: природа и тайга

Красноярск — ворота в таежные просторы Сибири, и для таких путешествий автомобили с высоким дорожным просветом будут лучшим выбором. Бюджетные варианты, такие как Lada Niva Travel или Renault Duster, стоят от 3 800 рублей в сутки. Для более серьёзных маршрутов можно арендовать пикап Great Wall Poer King Kong (от 6 500 рублей/сутки) или внедорожник Tank 500 (от 16 000 рублей/сутки).

Иркутск и Байкал: поездка к озеру

Иркутск — прекрасный старт для путешествия к Байкалу. Для аренды автомобилей, подходящих для таких поездок, стоит обратить внимание на Toyota RAV4 (от 7 500 рублей/сутки) или Subaru Forester (от 4 500 рублей/сутки). Важной особенностью автопрокатов в этом регионе является наличие праворульных автомобилей, которые стоят дешевле, чем леворульные.

Владивосток и Приморье

Владивосток — важный центр для автопутешественников, желающих исследовать Приморье и побережье Японского моря. Наиболее популярный автомобиль в аренде — Toyota Corolla (от 2 000 рублей/сутки). Для большего комфорта можно арендовать Kia Seltos (от 4 000 рублей/сутки) или внедорожник Toyota Land Cruiser Prado (от 10 000 рублей/сутки). Также доступны более дорогие варианты, такие как Lexus GX460 (от 15 000 рублей/сутки).

Камчатка: путешествие по сложным маршрутам

Для путешествий по Камчатке необходима машина с полным приводом. Наиболее подходящий вариант — Mitsubishi Delica, который стоит от 6 000 рублей/сутки. Эти автомобили идеально подходят для сложных маршрутов и могут служить как транспортным средством, так и местом для ночлега.

Как выбрать надежную прокатную компанию

Перед арендой автомобиля важно внимательно ознакомиться с отзывами о компании. Также стоит тщательно прочитать договор аренды, обращая внимание на условия страховки, франшизу и ограничения на пробег. Для безопасности рекомендуется оформить полную страховку. Не забудьте осмотреть машину перед получением и зафиксировать все повреждения в акте приема-передачи, сообщает 110km.ru.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

