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Три внедорожника — и один большой вопрос: почему GM приостановила продажи

История повторяется: GM снова сталкивается с кризисом качества
3:25
Авто

Крупнейший автопроизводитель США — General Motors — приостановил продажи сразу трёх новых моделей 2026 модельного года: GMC Acadia, Buick Enclave и Chevrolet Traverse.

Ssangyong Rodius
Фото: commons.wikimedia.org by Calreyn88, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Ssangyong Rodius

Все они построены на общей платформе GM C1, имеют одинаковый двигатель, и должны были стать технологическим шагом вперёд в сегменте среднеразмерных внедорожников.

Однако реальность оказалась иной: внедорожники оказались под официальным "карантином", причём причины прекращения продаж официально не раскрываются, что лишь усиливает интерес и тревогу вокруг ситуации.

Согласно внутреннему приказу GM, дилерам запрещено не только продавать, но и демонстрировать, обменивать, сдавать на аукцион или использовать автомобили с определёнными VIN-номерами. Это касается всех экземпляров этих моделей 2026 года, уже доставленных на склады или дилерские площадки.

Машины фактически изолированы до окончания внутреннего расследования, что подтверждает: проблема серьёзная, а возможные риски — высоки. Подобный карантин вводится крайне редко и только в случаях, когда последствия могут затронуть безопасность, экологические нормы или ключевые системы автомобиля.

Примечательно, что все три модели получили значительные обновления в 2026 году:

GMC Acadia стала крупнее, богаче на опции и дороже — базовая цена выросла до $44 000;
Buick Enclave получил новую отделку салона и инновационные технологии, направленные на повышение комфорта;
Chevrolet Traverse претерпел техническое и дизайнерское обновление, включая переработанный интерьер.

С учётом инвестиций в редизайн и маркетинг, остановка продаж прямо после запуска — болезненный удар по стратегии GM в сегменте SUV.

Это не первый раз, когда GM вынуждена срочно снимать с продажи новинки. В 2023 году компания приостановила реализацию Chevy Blazer EV из-за проблем с программным обеспечением, в том числе с базовыми функциями отображения и зарядки.

А в 2016 году GM уже попадала в центр скандала, когда была вынуждена временно прекратить продажи некоторых внедорожников из-за ошибок в указании расхода топлива, что вызвало волну недовольства среди клиентов и регуляторов.

Эти случаи формируют контекст, в котором нынешняя ситуация воспринимается как очередной эпизод системной проблемы с контролем качества.

На момент публикации GM не озвучила сроки возобновления продаж, не уточнила характер дефекта и не дала оценки влияния на производство и поставки. Однако факт начала массового выпуска внедорожников до объявления проблемы говорит о её неожиданности, а возможно — и о допущении серьёзного просчёта на этапе тестирования.

Пока аналитики строят догадки, дилеры терпят убытки, а потребители, сделавшие предварительные заказы, остаются в неведении. В условиях растущей конкуренции среди автоконцернов GM не может позволить себе долгое молчание — либо придётся объясняться, либо рисковать репутацией.

Уточнения

SUV акроним от англ. sport utility vehicle, — «спортивно-утилитарный автомобиль») — тип автомобиля, происходящий изначально из класса внедорожников, но используемый в подавляющем большинстве случаев в городах и на асфальтированной дороге.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
Куратор Игорь Моржаретто
*
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