Очистите клеммы аккумулятора за 15 минут: спасите свой автомобиль от неприятностей

Как почистить клеммы аккумулятора за 15 минут — инструкция

3:08 Your browser does not support the audio element. Авто

Автовладельцы привыкли ухаживать за кузовом и салоном, но часто забывают о зоне, где зарождаются большинство проблем — под капотом. Один из ключевых элементов, который требует внимания, — это аккумуляторные клеммы. Именно они часто становятся причиной плохого запуска двигателя, мерцающих фар и даже преждевременного выхода из строя батареи.

Фото: freepik.com by senivpetro, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Автомобильный аккумулятор

Окисление клемм — распространённая, но легко устранимая проблема. И вы можете справиться с ней самостоятельно — всего за 15 минут и без дорогостоящих средств.

Почему клеммы окисляются и чем это опасно

Со временем, особенно в условиях повышенной влажности, пыли и перепадов температур, на клеммах аккумулятора появляется белый налёт - следствие химической реакции между металлом и окружающей средой. Это окисел, который:

нарушает контакт между клеммой и проводами;

снижает напряжение в электросети;

ухудшает работу стартера и других систем;

в холодное время года приводит к плохому запуску;

сокращает срок службы аккумулятора до 30%.

Итог — аккумулятор, который "умирает" задолго до срока и требует замены, которая в современных реалиях стоит недёшево.

Как очистить клеммы — инструкция за 15 минут

Очистка клемм — простая, но крайне полезная процедура, которую легко выполнить своими руками.

Вам понадобятся:

перчатки;

пищевая сода (1-2 столовые ложки);

немного воды (желательно тёплой);

старая зубная щётка;

чистая тряпка;

немного вазелина (или специализированной смазки для клемм).

Порядок действий:

Полностью отключите зажигание и дайте мотору остыть. Снимите "минус", затем "плюс" с аккумулятора. Смешайте соду с водой до состояния кашицы. Нанесите смесь на клеммы и контакты. Аккуратно очистите поверхность щёткой. Протрите тряпкой и тщательно высушите. Нанесите тонкий слой вазелина — он предотвратит новое окисление. Установите клеммы обратно в том же порядке.

Эта нехитрая процедура возвращает полноценный контакт, стабилизирует напряжение и продлевает срок службы всей системы.

Как распознать проблему заранее

Если вы заметили, что:

двигатель заводится с задержкой ;

фары тускнеют на холостом ходу ;

на приборной панели появляются случайные ошибки;

под капотом на клеммах виден белый налёт -

— это верные признаки того, что пора заняться обслуживанием аккумулятора.

Часто автовладельцы списывают эти симптомы на износ батареи или генератора, хотя в действительности достаточно лишь своевременно очистить клеммы.

Как часто нужно проводить чистку

Профилактику желательно проводить дважды в год: весной и осенью. Это особенно важно перед сезоном холодов, когда аккумулятор испытывает максимальную нагрузку.

Если автомобиль эксплуатируется в условиях повышенной влажности (дожди, сырость, снег), интервал может быть сокращён до одного раза в квартал.

Уточнения

Электрический аккумулятор — вторичный химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда.

