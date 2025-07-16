Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Герань-3 не спешит на фронт: почему дроны не участвуют в СВО
Как восстановить выученные команды у собаки — рекомендации кинологов
Путешествие в Кастельвеккьо Кальвизио: деревня в Италии, где каждый дом — как каменное чудо
Эксперт предупреждает: редкое мытье волос опасно! Симптомы, на которые нужно обратить внимание
Польза арбуза для здоровья сердца при скачках сахара и гипергликемии
Кур-несушек не трогаем: крупные производители удерживают стабильные цены на яйца
HBO объявил дату премьеры сериала о Гарри Поттере
Как приготовить идеальный бульон: советы, о которых не расскажут повара
Миронов предложил поднимать пенсии каждые три месяца

Очистите клеммы аккумулятора за 15 минут: спасите свой автомобиль от неприятностей

Как почистить клеммы аккумулятора за 15 минут — инструкция
3:08
Авто

Автовладельцы привыкли ухаживать за кузовом и салоном, но часто забывают о зоне, где зарождаются большинство проблем — под капотом. Один из ключевых элементов, который требует внимания, — это аккумуляторные клеммы. Именно они часто становятся причиной плохого запуска двигателя, мерцающих фар и даже преждевременного выхода из строя батареи.

Автомобильный аккумулятор
Фото: freepik.com by senivpetro, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Автомобильный аккумулятор

Окисление клемм — распространённая, но легко устранимая проблема. И вы можете справиться с ней самостоятельно — всего за 15 минут и без дорогостоящих средств.

Почему клеммы окисляются и чем это опасно

Со временем, особенно в условиях повышенной влажности, пыли и перепадов температур, на клеммах аккумулятора появляется белый налёт - следствие химической реакции между металлом и окружающей средой. Это окисел, который:

  • нарушает контакт между клеммой и проводами;

  • снижает напряжение в электросети;

  • ухудшает работу стартера и других систем;

  • в холодное время года приводит к плохому запуску;

  • сокращает срок службы аккумулятора до 30%.

Итог — аккумулятор, который "умирает" задолго до срока и требует замены, которая в современных реалиях стоит недёшево.

Как очистить клеммы — инструкция за 15 минут

Очистка клемм — простая, но крайне полезная процедура, которую легко выполнить своими руками.

Вам понадобятся:

  • перчатки;

  • пищевая сода (1-2 столовые ложки);

  • немного воды (желательно тёплой);

  • старая зубная щётка;

  • чистая тряпка;

  • немного вазелина (или специализированной смазки для клемм).

Порядок действий:

  1. Полностью отключите зажигание и дайте мотору остыть.

  2. Снимите "минус", затем "плюс" с аккумулятора.

  3. Смешайте соду с водой до состояния кашицы.

  4. Нанесите смесь на клеммы и контакты.

  5. Аккуратно очистите поверхность щёткой.

  6. Протрите тряпкой и тщательно высушите.

  7. Нанесите тонкий слой вазелина — он предотвратит новое окисление.

  8. Установите клеммы обратно в том же порядке.

Эта нехитрая процедура возвращает полноценный контакт, стабилизирует напряжение и продлевает срок службы всей системы.

Как распознать проблему заранее

Если вы заметили, что:

  • двигатель заводится с задержкой;

  • фары тускнеют на холостом ходу;

  • на приборной панели появляются случайные ошибки;

  • под капотом на клеммах виден белый налёт -

— это верные признаки того, что пора заняться обслуживанием аккумулятора.

Часто автовладельцы списывают эти симптомы на износ батареи или генератора, хотя в действительности достаточно лишь своевременно очистить клеммы.

Как часто нужно проводить чистку

Профилактику желательно проводить дважды в год: весной и осенью. Это особенно важно перед сезоном холодов, когда аккумулятор испытывает максимальную нагрузку.

Если автомобиль эксплуатируется в условиях повышенной влажности (дожди, сырость, снег), интервал может быть сокращён до одного раза в квартал.

Уточнения

Электрический аккумулятор — вторичный химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда.

Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
*
Сейчас читают
Инструктор Фредерик Монтанье назвал страх главной причиной нападения медведя
Домашние животные
Инструктор Фредерик Монтанье назвал страх главной причиной нападения медведя Аудио 
Гляциологи из Британии создали точнейшую карту рельефа под Антарктидой
Наука и техника
Гляциологи из Британии создали точнейшую карту рельефа под Антарктидой Аудио 
Глубоководный эколог Свитман обнаружил небиологический источник кислорода
Наука и техника
Глубоководный эколог Свитман обнаружил небиологический источник кислорода Аудио 
Популярное
Арктическая ловушка: печень белого медведя может стать последним ужином для человека

Белые медведи могут быть смертельно опасны для человека из-за содержания витамина А в их печени. Ппочему это так опасно и как выжить в суровых условиях Арктики?

Печень белого медведя смертельно опасна для человека, утверждают ученые
Учёные связали оседание литосферы в США с плитой Фараллон
На наших глазах рушится фундамент Америки: древняя плита пробудилась спустя миллионы лет
Названы породы собак, которые живут меньше всех — цифры пугают
Они не дают молока и не знают, что такое хлев: как живут полудикие коровы и почему их боятся фермеры
Баку молчит об убитых гражданах на Украине. Но в соцсетях обсуждают версии Любовь Степушова Донбасс: Главное на войне — это остаться человеком Дарья Асламова Оптина пустынь: удивительные факты о святых старцах, о которых вы не знали Сергей Лебедев
Не просто лёд, а пороховая бочка: под Антарктидой нашли то, что ускорит её исчезновение
Почти новая, но никому не нужна: что не так с Вестой после 2022 года
Как выживают те, кто встретил медведя: их действия противоречат всему, что подсказывает страх
Как выживают те, кто встретил медведя: их действия противоречат всему, что подсказывает страх
Последние материалы
Миронов предложил поднимать пенсии каждые три месяца
В Екатеринбурге стартовали Царские дни: молитва за Россию и новомучеников
В Туркменистане предложили короновать президента Бердымухамедова
Биохакер Мария Молоствова: алкоголь ухудшает сон и память при обучении
Израиль нанес авиаудары по правительственным зданиям в Дамаске
Раскрыт секрет густых волос: 5 привычек, которые нужно изменить уже сегодня
Переговоры по Украине зашли в тупик: позиция США не устраивает никого
Как Украина обвела вокруг пальца европейских фермеров: шокирующая правда от Орбана
Как избавиться от муравьёв на кухне
Сенатор Шейкин: россиян не будут наказывать за доступ через VPN
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.