Быстрое охлаждение машины без кондиционера: один приём — и воздух в машине станет свежее даже без техники

Простой способ охлаждения салона машины без климатических систем

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Когда лето показывает свой характер, а термометры упорно держатся около 30-35 градусов, каждый автомобилист сталкивается с одной и той же проблемой — салон превращается в настоящую баню. Особенно тяжело, если машина долго простояла на солнце: воздух внутри обжигает, сиденья раскалены, а руль напоминает утюг. Конечно, спасением кажется кондиционер. Но его включение на максимум чревато неприятными последствиями.

Фото: Own work by Alexander Migl, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Volkswagen салон

Почему нельзя резко включать охлаждение

Контраст температур — резкий холод после долгого пребывания на жаре — это не только дискомфорт. Он может вызвать головную боль, простуду или обострение хронических заболеваний. Поэтому, даже если кондиционер работает исправно, начинать охлаждение салона нужно постепенно. А в идеале — начать вообще без техники.

Простой способ сбросить температуру в салоне

Прежде чем садиться в машину и запускать двигатель, стоит потратить одну-две минуты на проветривание. Всё, что для этого нужно — это:

опустить стекло на любой из передних дверей;

открыть противоположную заднюю дверь;

сделать несколько быстрых циклов открывания и закрывания этой задней двери (5-7 раз подряд).

Каждое движение будет как будто "выталкивать" из салона перегретый воздух. А за счёт разницы давлений внутрь устремится более прохладный наружный воздух, пусть даже и не совсем свежий.

Что получится в итоге

Температура в салоне снизится буквально за минуту. Руль, приборная панель и обивка всё ещё будут тёплыми, но сидеть в машине уже станет возможно. При этом кондиционер можно включить позже — когда температура сравняется и организму будет проще адаптироваться.

Дополнительные советы

Чтобы вообще не сталкиваться с перегревом, стоит заранее подумать о таких простых мерах:

использовать солнцезащитный экран на лобовом стекле;

парковать машину в тени или под козырьками;

немного приоткрывать окна, если позволяет ситуация и место безопасное.

Даже такие мелочи помогут избежать перегрева и сделать посадку в авто менее мучительной.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

