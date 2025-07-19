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Отвлёкся — и остался без ценной вещи: ошибка, которую совершают все

Водителям напомнили об опасности хранения сумок и гаджетов на креслах
2:09
Авто

Каждый водитель хоть раз в жизни просто бросал сумку, кошелёк или телефон на соседнее сиденье — удобно, быстро и вроде бы безопасно. Особенно если поездка недолгая, а автомобиль стоит на виду. Но такая привычка может обернуться весьма неприятными последствиями. Ведь машина, даже припаркованная у магазина или на заправке, в глазах злоумышленника — это витрина, через которую видно всё содержимое.

Кожаный салон автомобиля
Фото: Designed by Freepik by wirestock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Кожаный салон автомобиля

Почему сиденье — не полка для хранения

Открыто лежащие вещи буквально "приглашают" воров. Особенно если в автомобиле находятся:

  • сумка, рюкзак, портфель или борсетка;
  • кошелёк, банковские карты;
  • смартфон, планшет и другая техника.

Даже если машина не покинута, а вы просто отвлеклись — проверяете навигатор, оплачиваете кофе или разговариваете с кем-то на улице — преступники могут использовать отвлекающий приём. Например, один человек создаёт хаос, в то время как другой открывает дверь или разбивает стекло.

Что делать с вещами, если нужно их оставить в машине

В идеале — ничего не должно быть на виду. Вот несколько простых советов:

  • Телефон и наличные лучше держать при себе — в кармане или закрытом отделении салона.
  • Небольшую сумочку можно положить в бардачок или под сиденье.
  • Рюкзак или портфель стоит убрать в багажник или на пол под передним сиденьем.
  • Даже зарядку от телефона лучше не оставлять в гнезде прикуривателя — она тоже сигнализирует: в машине может быть ценный гаджет.

Дополнительная мера — автоматическая блокировка

Если всё же нет возможности убрать предметы из поля зрения, обязательно активируйте функцию автоматической блокировки дверей. Это не спасёт от разбитого окна, но исключит вариант незаметного открытия двери на светофоре или парковке.

Не дайте преступникам ни одного шанса

Автомобиль — не место для демонстрации содержимого ваших сумок. Профилактика простая: не оставляйте на сиденьях ничего, что может заинтересовать чужие глаза.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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