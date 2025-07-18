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Кнопка, о которой забывают водители: вы удивитесь, как она помогает

Автоэксперты объяснили, когда включать рециркуляцию воздуха в салоне
2:40
Авто

Многие водители даже не подозревают, какую важную роль играет кнопка с закольцованной стрелочкой на панели управления климатом. Речь идёт о режиме рециркуляции воздуха — опции, присутствующей даже в старых автомобилях, но всё ещё загадочной для некоторых автовладельцев.

Климат-контроль
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Климат-контроль

Эта функция способна не только обеспечить комфорт в салоне, но и уберечь здоровье. Главное — понимать, когда и зачем её включать. Ошибки с рециркуляцией совершают и новички, и опытные водители: кто-то вообще не нажимает кнопку, а кто-то использует не к месту.

Спасение от запахов и дыма

Главное предназначение режима — защита пассажиров от всего, что может попасть в салон снаружи: выхлопные газы, дым от костра, запах удобрений или, например, аромат свежеуложенного асфальта. Закрывая поступление внешнего воздуха, система начинает прогонять по кругу уже очищенный внутренний.

В результате в машине становится заметно легче дышать, а поездка проходит без головной боли или тошноты от химических запахов.

Быстрый обогрев и охлаждение салона

Рециркуляция помогает системе быстрее справляться с задачей обогрева или охлаждения. Например, если зимой вам нужно быстро нагреть воздух, включите режим — система не будет забирать холодный воздух с улицы, а будет "прокручивать" уже тёплый салонный. Аналогично работает и летом — быстрее достигается прохлада при включённом кондиционере.

Кстати, в автомобилях с климат-контролем функция активируется автоматически и выключается после достижения заданной температуры.

Борьба с запотеванием стекол

Многие забывают, что в холодную погоду рециркуляция может быть полезной, но только на короткое время. Она помогает быстрее убрать запотевание. Однако если оставить режим включённым после достижения точки росы, влага будет накапливаться — и стёкла снова затянет. Главное — вовремя отключить.

Пыльная дорога? Не дыши ею

Если вы едете по грунтовке, гравию или дороге с клубами пыли — рециркуляция просто необходима. Включив её, вы предотвратите попадание грязи и частиц в салон. Легче дышать, меньше уборки.

Плюс к скорости прогрева мотора

Мало кто знает, но при активной рециркуляции прогрев охлаждающей жидкости ускоряется — примерно на 15-20 %. Это происходит из-за снижения потерь тепла в системе вентиляции.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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