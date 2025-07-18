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Одна простая привычка убережёт вас от дорогой ошибки на АЗС: не уезжайте с заправки, пока не сделаете это

Как избежать отрыва заправочного пистолета: совет для водителей
2:41
Авто

Кажется, что заправка машины — это простая и абсолютно рутинная задача. Особенно для тех, кто за рулём уже не первый год. Подъехал, вставил пистолет, заправился, закрыл крышку — и вперёд. Но даже опытные автомобилисты иногда теряют концентрацию. Что уж говорить о новичках, которые ещё не выработали "автоматических" действий.

нефть
Фото: wikimedia.org by Rama, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
нефть

Как всё происходит — и что идёт не так

Один из самых неприятных моментов может случиться тогда, когда вы уже тронулись с места. Вроде бы всё сделали правильно. Но тут — резкий рывок, хлопок, и недоумение. А потом доходит: вы забыли вынуть пистолет из бензобака.

Это не редкость. Особенно в жару, после напряжённого рабочего дня или в момент, когда кто-то позвонил прямо во время заправки. В голове — список дел, мысли где-то в другом месте, и рука сама запускает двигатель. А заправочный пистолет всё ещё подключён к баку.

Почему это опасно и чем грозит

Случай может закончиться по-разному. Современные топливораздаточные колонки защищены от серьёзных повреждений: шланг просто отсоединяется. Но вот сам пистолет может вырваться вместе с частью креплений. В худшем случае — может начаться утечка топлива. Это и штрафы, и потенциально опасная ситуация для всех рядом.

Также велик риск повредить собственный автомобиль: крышка бензобака может деформироваться, лакокрасочное покрытие — поцарапаться, и вам придётся устранять последствия не самой дешёвой ошибки.

Как избежать неприятности: всего одно движение

Чтобы не попасть в такую ситуацию, достаточно внедрить простое правило: перед тем как нажать на газ, всегда смотрите в боковое зеркало со стороны лючка бензобака. Один взгляд — и вы точно знаете, что всё в порядке.

Если горловина бака с левой стороны — смотрим в левое зеркало. Если с правой — в правое. Это действие занимает буквально секунду, но может избавить вас от нервов, затрат и смущающих объяснений на заправке.

Профилактика ошибок — это привычка

Как и любая другая часть вождения, этот навык должен стать частью вашего поведения за рулём. Он особенно важен, если вы часто пользуетесь разными автомобилями — арендованными или служебными. В спешке легко перепутать сторону бензобака и не заметить, что пистолет всё ещё на месте. Добавьте это действие к числу обязательных и выполняйте его всегда — так же, как вы пристёгиваетесь перед выездом.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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