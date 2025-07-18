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Не дотрагивайтесь до горячего руля: засекреченный способ предотвратить его перегрев

Как избежать перегрева руля в жару: простой лайфхак для водителей
1:24
Авто

Летнее солнце может стать настоящим испытанием для автовладельцев, особенно если долгое время не управлять машиной. Одной из самых неприятных проблем, с которыми сталкиваются водители, является перегрев руля. И если вы когда-нибудь садились в автомобиль после того, как он побывал под палящим солнцем, наверняка сталкивались с этим неудобством.

Салон автомобиля
Фото: commons.wikimedia.org by Jaguar MENA, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Салон автомобиля

Почему руль нагревается

Когда машина стоит на солнце, её металл и пластик быстро нагреваются. Руль — не исключение. Особенно неприятно, когда его поверхность становится настолько горячей, что управлять машиной становится просто невозможно.

Простой способ предотвратить нагрев руля

Есть один невероятно простой способ избежать этой проблемы: перед тем как покинуть машину, просто поверните руль на 180 градусов. Это маленькое движение позволит "перевернуть" горячую часть руля в нижнюю зону, к которой вы обычно не прикасаетесь при управлении.

Когда вы вернётесь в авто, руль уже не будет нагрет, по крайней мере, в той части, которой вы обычно держитесь. Оставьте его в исходном положении, и управляйте машиной с комфортом. Всё гениальное — просто! Этот приём требует буквально несколько секунд, но позволяет избежать перегрева и комфортно управлять автомобилем в жаркие дни.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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