Бочка с маслом и ложка паники: стоит ли доливать масло в фильтр перед заменой

Заливка масла в фильтр не требуется на современных авто

3:46 Your browser does not support the audio element. Авто

Среди автолюбителей до сих пор спорят: нужно ли заливать масло в фильтр при его замене, чтобы защитить двигатель от "масляного голодания". Одни утверждают, что без этого мотор якобы стартует "всухую", другие считают такие действия бесполезными. Разобраться можно, если взглянуть на вопрос технически.

Фото: sigaus. es by SIGAUS, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Моторное масло

Откуда пошла привычка заливать масло в фильтр

Практика зародилась ещё в эпоху атмосферных малооборотистых двигателей: старые ВАЗы, "Волги", "Москвичи". Тогдашние масляные насосы имели невысокую производительность, масло было густым (чаще 10W-40), а фильтр нужно было "накачать", чтобы масло пошло по системе.

На таких моторах при запуске действительно загоралась лампа давления масла, и двигатель мог работать на сухую дольше, чем хотелось бы. Чтобы сократить это время, масло заливалось прямо в фильтр — это немного ускоряло процесс циркуляции.

Почему сегодня этот метод устарел

Современные автомобили используют куда более эффективные масляные насосы. Прокачка масла по системе происходит за пару оборотов коленвала, ещё до фактического запуска двигателя. В системе всегда остаётся часть отработанного масла, а современные синтетические составы формируют защитную плёнку, которая не исчезает сразу после слива.

Современные моторы используют масла с высокой текучестью (0W-20, 5W-30 и прочие), что дополнительно ускоряет запуск системы. Даже после полной замены, двигатель способен проработать 5-10 секунд без видимого ущерба.

Аргументы против "предзаправки" фильтра

Сторонники метода иногда пугают: якобы без масла в фильтре двигатель стартует "всухую". Однако такие опасения не подтверждаются техническими данными. Некоторые даже утверждают, что при заливке масла внутрь фильтра можно повредить фильтрующую бумагу. Это не соответствует действительности — жидкость распределяется равномерно, фильтрующий элемент рассчитан на давление, а внутри фильтра есть армирующая сетка и перепускной клапан, предотвращающий избыточную нагрузку.

Конструктивные нюансы современных фильтров

На старых авто использовались металлические фильтры-бочонки, куда действительно можно было налить масло. Однако в современных машинах всё чаще встречаются сменные картриджи без корпуса, которые устанавливаются в пластиковый стакан. В них просто физически невозможно залить масло до установки.

Есть и другие неудобные конструкции: фильтр может быть установлен под углом или вообще "вниз ногами". В таких случаях всё масло, залитое заранее, просто выльется при установке, не принеся пользы.

Что пишут производители

Практически ни один автопроизводитель в руководстве по эксплуатации не рекомендует заполнять фильтр маслом. Даже в документации на автомобили 90-х годов с пробегом за 300 тысяч километров подобные указания отсутствуют. Единственное исключение — старые дизельные или грузовые моторы, где система имела свои особенности. В современных реалиях это уже не актуально.

Что важно знать при замене масла

В любой системе всё равно остаются остатки старого масла. Современные моторные масла обеспечивают надёжную защиту, даже при кратковременном запуске без давления. Большинство современных фильтров и моторов спроектированы с учётом этого. Риск повреждений минимален, если используются качественные масла и фильтры.

Уточнения

Моторные масла — жидкости, масла, применяемые главным образом для охлаждения и снижения трения между движущимися деталями поршневых и роторных двигателей внутреннего сгорания.



