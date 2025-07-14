Забыл сфотографировать — плати: как не остаться крайним в каршеринге

Автоэксперт Славнов назвал главные риски и штрафы при использовании каршеринга

2:48 Your browser does not support the audio element. Авто

Даже небольшая царапина на арендованной машине может обернуться для пользователя крупным штрафом, если не зафиксировать её до и после поездки. Об этом Pravda.Ru сообщил автоэксперт и автоюрист Дмитрий Славнов.

Фото: Designed by Freepik by standret, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Работник автосервиса ремонтирует автомобиль.

По словам специалиста, многие пользователи каршеринга не осознают, что берут в аренду чужой автомобиль и несут за него ответственность. Он отметил, что важно соблюдать все правила сервиса, иначе можно получить крупный штраф.

"Вы арендуете чужую машину. Если вы её поцарапали, вы обязаны сообщить о ДТП. Маленькая царапинка, большая — вы повредили чужое имущество", — подчеркнул Славнов.

Он добавил, что нередко водители пренебрегают осмотром автомобиля перед началом аренды, что может привести к спорным ситуациям.

"Перед тем как взять машину в аренду, обязательно сфотографируйте. Как заканчиваете аренду — тоже сфотографируйте. Тогда, возможно, будет доказать, что ущерб нанесли не вы", — объяснил автоюрист.

Также эксперт напомнил, что за передачу автомобиля третьим лицам и вождение в состоянии опьянения предусмотрены серьёзные штрафы.

"Если человек сел пьяный за руль, он подвергает опасности всех окружающих. Конечно, должно быть лишение прав и штраф — машина ведь вообще не его", — отметил Славнов.

Он также прокомментировал частые претензии к завышенным штрафам за, казалось бы, мелкие нарушения — например, за загрязнённый салон или курение в автомобиле.

"Почему следующий человек должен садиться и нюхать тот дым, который вы там выпускали? Я не хочу, чтобы моя семья садилась в прокуренный салон", — заявил эксперт.

По его мнению, штрафы за такие проступки обусловлены затратами на очистку салона и логистику, и потому являются обоснованными.

Кроме того, Славнов прокомментировал обеспокоенность по поводу телематики и слежки в каршеринговых авто. Он напомнил, что в случае утечки данных оператор несёт серьёзные убытки.

"А с другой стороны — если в машине сидят наркоманы и совершают противозаконные действия, почему бы их не поймать? Если вы передали машину другому — это можно отследить. Учите ребенка на своей машине, а не на арендованной", — добавил эксперт.

В завершение он подчеркнул, что каршеринг остаётся удобным и полезным способом передвижения, особенно в больших городах, но требует внимательного отношения к деталям.