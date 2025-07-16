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Ошибка, которую совершают водители при обгоне грузовиков — она может стоить дорого

Как безопасно обогнать колонну фур на двухполосной трассе — рекомендации водителям
2:14
Авто

Ситуация знакома многим водителям: вы выходите на обгон, а вместо одного грузовика — за ним ещё три. Все едут почти вплотную. Пространства — минимум, манёвра — почти нет. Почему так происходит, и как безопасно действовать в таких условиях?

Грузовик
Фото: Designed by Freepik by vwalakte, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Грузовик

Почему грузовики едут колоннами

Хотя ПДД обязывают соблюдать безопасную дистанцию, конкретные цифры не установлены. Особенно это чувствуется на загородных двухполосных трассах, где правила требуют от длинномерных машин оставлять между собой промежутки, достаточные для обгона легковых автомобилей.

Но на деле грузовики часто двигаются почти "в сцепке".

Причин несколько:

  • Экономия топлива: первая фура "разбивает" воздушный поток, создавая "карман" для следующих — это снижает сопротивление и экономит до 10% топлива.

  • Безопасность колонны: при перевозке ценных грузов тесное построение затрудняет внешнее вмешательство.

  • Подготовка к обгону: минимальная дистанция позволяет быстрее завершить сложный манёвр.

  • Упрощение навигации: ехать колонной удобнее — не нужно постоянно адаптироваться к разным ритмам движения.

Что говорит закон

Нарушение дистанции может обернуться штрафом до 1500 рублей, но на практике это сложно контролировать. Колонны фур — постоянное явление на трассах, особенно в часы пиковых грузопотоков.

Как быть водителю легковушки

Обгон становится серьёзной задачей. Главное — не паниковать и не идти на риск:

  • Оцените длину колонны заранее - возможно, придётся обгонять не одного, а четырёх.

  • Подавайте сигнал - иногда фура может притормозить и дать "окно" для завершения обгона.

  • Соблюдайте дистанцию - не прижимайтесь к задней части грузовика, чтобы видеть дорогу.

  • Не обгоняйте "впритык" - если не уверены в длине полосы, лучше отложить манёвр.

  • Ожидайте, что обгон займёт дольше, особенно если дорога неровная или с ограниченной видимостью.

Самое важное — не спешить. Манёвр, рассчитанный на секунды, может обернуться аварией.

Уточнения

Дальнобо́йщик - просторечное название профессии водителей грузовых автомобилей, занимающихся грузоперевозками на большие расстояния.

Автор Михаил Гаврилов
Михаил Гаврилов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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