Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Эта часть Греции лучше, чем вы думаете: рай на берегу Ионического моря ждёт своего туриста
Глубоководный эколог Свитман обнаружил небиологический источник кислорода
Зоологи Арктического института подтвердили прозрачность шерсти белого медведя
Агрономы советуют поливать огурцы йодом с молоком для богатого урожая
Трамп: Patriot за $40 млрд могут быть направлены Украине
Вылов тихоокеанских лососей на Дальнем Востоке превысил 52 тыс. тонн
Козий сыр: альтернатива творогу с бонусом для здоровья
Долгожданный безвизовый отпуск: Мьянма продлила режим до 2026 года
Бенни Бланко откладывает свадьбу с Селенной Гомес из-за рабочего графика

Выглядит как запрет, но работает как рекомендация — почему ГИБДД проигрывает

Эксперты отмечают низкую эффективность наказания за нарушение правил тонировки
1:37
Авто

Тонировка передних стёкол — формально запрещена, но на улицах крупных городов таких машин всё больше. Почему закон давно существует, но водители его продолжают игнорировать?

Замер светопропускаемости стекла
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Замер светопропускаемости стекла

Что запрещено и с каких пор

Правила установлены ещё с 1988 года: передние боковые стёкла и лобовое стекло должны пропускать не менее 75% света. Это фактически делает использование тонировочной плёнки на этих участках невозможным.

Почему штрафы не работают

С 2012 года за нарушение стали не только штрафовать, но и запрещать эксплуатацию авто до устранения тонировки. Однако реальность такова: штраф — всего 500 рублей, а если оплатить быстро — и вовсе 375.

Водитель может прямо на месте снять плёнку - и поехать дальше. В итоге ни протокола, ни серьёзных последствий.

Новая эра: съёмная тонировка

Технологии не стоят на месте. Теперь тонировка может быть съёмной: водители легко устанавливают и убирают её за секунды. Это затрудняет контроль — к приезду инспектора плёнка уже может быть снята.

Почему запрет выглядит фиктивным

Наказание не пугает, рейды редки, а нарушения остаются практически безнаказанными. Даже если предписание всё-таки выписано, многие водители через пару дней возвращают плёнку на стекло.

В результате запрет вроде бы действует, но его никто всерьёз не воспринимает. А значит — он не работает.

Уточнения

Штраф - узаконенное наказание за правонарушение.

Автор Михаил Гаврилов
Михаил Гаврилов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
*
Сейчас читают
Сырой метод и меньше сахара: вот как готовить варенье, чтобы оно было действительно полезным
Еда и рецепты
Сырой метод и меньше сахара: вот как готовить варенье, чтобы оно было действительно полезным Аудио 
Специалисты Dassault Systèmes создают 3D-копию Александрийского маяка
Наука и техника
Специалисты Dassault Systèmes создают 3D-копию Александрийского маяка Аудио 
Учёные связали оседание литосферы в США с плитой Фараллон
Наука и техника
Учёные связали оседание литосферы в США с плитой Фараллон Аудио 
Популярное
Арктическая ловушка: печень белого медведя может стать последним ужином для человека

Белые медведи могут быть смертельно опасны для человека из-за содержания витамина А в их печени. Ппочему это так опасно и как выжить в суровых условиях Арктики?

Печень белого медведя смертельно опасна для человека, утверждают ученые
Существуют ли дикие коровы: биологи объяснили, почему они исчезли и кем заменены
Они не дают молока и не знают, что такое хлев: как живут полудикие коровы и почему их боятся фермеры
На наших глазах рушится фундамент Америки: древняя плита пробудилась спустя миллионы лет
Встреча с этим существом может стать смертельной: яд, в 100 раз сильнее яда кобры
Баку молчит об убитых гражданах на Украине. Но в соцсетях обсуждают версии Любовь Степушова Донбасс: Главное на войне — это остаться человеком Дарья Асламова Оптина пустынь: удивительные факты о святых старцах, о которых вы не знали Сергей Лебедев
Удар в сердце Америки: Путин дал добро на месть
Названы породы собак, которые живут меньше всех — цифры пугают
Как спасти кота или собаку от жары: что должен знать каждый хозяин
Как спасти кота или собаку от жары: что должен знать каждый хозяин
Последние материалы
Голубой ретинол — альтернатива обычному ретинолу без раздражения и шелушения
Влияние магния и мелатонина на нервную систему и качество сна
Зоологи назвали пятнистых гиен главными охотниками на львят в саванне
Гляциологи из Британии создали точнейшую карту рельефа под Антарктидой
Агроному рекомендуют обрабатывать сливу инсектицидами 3-4 раза за сезон
Госдума приняла закон о выдаче ипотеки микрокредитными компаниями
Звёздные интриги: медленный танец Бузовой и Воробьёва шокировал зрителей
Турция с неожиданной стороны: дом в скале, не похожий ни на что
Фритюрница без масла: как правильно готовить, чтобы не навредить здоровью?
Средства с антистатическим эффектом продлевают чистоту в салоне авто
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.