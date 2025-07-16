Выглядит как запрет, но работает как рекомендация — почему ГИБДД проигрывает

Тонировка передних стёкол — формально запрещена, но на улицах крупных городов таких машин всё больше. Почему закон давно существует, но водители его продолжают игнорировать?
Правила установлены ещё с 1988 года: передние боковые стёкла и лобовое стекло должны пропускать не менее 75% света. Это фактически делает использование тонировочной плёнки на этих участках невозможным.
С 2012 года за нарушение стали не только штрафовать, но и запрещать эксплуатацию авто до устранения тонировки. Однако реальность такова: штраф — всего 500 рублей, а если оплатить быстро — и вовсе 375.
Водитель может прямо на месте снять плёнку - и поехать дальше. В итоге ни протокола, ни серьёзных последствий.
Технологии не стоят на месте. Теперь тонировка может быть съёмной: водители легко устанавливают и убирают её за секунды. Это затрудняет контроль — к приезду инспектора плёнка уже может быть снята.
Наказание не пугает, рейды редки, а нарушения остаются практически безнаказанными. Даже если предписание всё-таки выписано, многие водители через пару дней возвращают плёнку на стекло.
В результате запрет вроде бы действует, но его никто всерьёз не воспринимает. А значит — он не работает.
Штраф - узаконенное наказание за правонарушение.
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