Выглядит как запрет, но работает как рекомендация — почему ГИБДД проигрывает

Эксперты отмечают низкую эффективность наказания за нарушение правил тонировки

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Тонировка передних стёкол — формально запрещена, но на улицах крупных городов таких машин всё больше. Почему закон давно существует, но водители его продолжают игнорировать?

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Замер светопропускаемости стекла

Что запрещено и с каких пор

Правила установлены ещё с 1988 года: передние боковые стёкла и лобовое стекло должны пропускать не менее 75% света. Это фактически делает использование тонировочной плёнки на этих участках невозможным.

Почему штрафы не работают

С 2012 года за нарушение стали не только штрафовать, но и запрещать эксплуатацию авто до устранения тонировки. Однако реальность такова: штраф — всего 500 рублей, а если оплатить быстро — и вовсе 375.

Водитель может прямо на месте снять плёнку - и поехать дальше. В итоге ни протокола, ни серьёзных последствий.

Новая эра: съёмная тонировка

Технологии не стоят на месте. Теперь тонировка может быть съёмной: водители легко устанавливают и убирают её за секунды. Это затрудняет контроль — к приезду инспектора плёнка уже может быть снята.

Почему запрет выглядит фиктивным

Наказание не пугает, рейды редки, а нарушения остаются практически безнаказанными. Даже если предписание всё-таки выписано, многие водители через пару дней возвращают плёнку на стекло.

В результате запрет вроде бы действует, но его никто всерьёз не воспринимает. А значит — он не работает.

Уточнения

Штраф - узаконенное наказание за правонарушение.

